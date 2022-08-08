Один из самых популярных напитков может довести до диабета или гипертонии

Популярным напитком, с приемом которого тесно связаны риски диабета и повышенного давления, медики называют алкоголь, об этом информирует издание Daily Express.Алкоголь относится к числу калорийных, насыщенных простыми углеводами напитков, которые легко могут поспособствовать появлению избыточного жира и ассоциированных заболеваний, – об этом в интервью рассказали специалисты из организации BetterHealth.«Спиртные напитки не только способствуют увеличению веса, но и провоцируют развитие диабета и повышение артериального давления, что в любом случае негативно сказывается на здоровье», - констатируют эксперты.Почему алкоголь может довести до диабета. У многих людей при регулярном приеме спиртных напитков появляется лишний вес – в свою очередь, с ростом жировой ткани повышается риск возникновения резистентности к гормону инсулину, распределяющем сахар из пищи по клеткам. Резистентность к инсулину – это один из пусковых факторов развития диабета.«Алкоголь мешает организму сжигать жир, содержит очень много калорий и провоцирует чувство голода, кроме того, люди часто употребляют его вместе с вредными продуктами».Риск гипертонии. По словам специалистов, постоянные выпивки сверх нормы, оказывают серьезное негативное влияние на сосуды и способствует стойкому повышенному давлению. При его расщеплении выделяются жировые клетки, из которых впоследствии в артериях формируются холестериновые бляшки, сужающие их просвет и увеличивающие давление крови на сосудистые стенки.