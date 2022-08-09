Не можете похудеть? 5 основных анализов, которые важно сдать

Многие люди прилагают колоссальные усилия, чтобы похудеть, но при этом вес стоит на месте. Что делать? Начните с анализов.Нутрициолог-диетолог Марина Колязимова перечислила, какие именно анализы нужно сдать в таком случае и с чего нужно начинать.«Инсулин. Этот гормон вырабатывается в ответ на повышение сахара в крови. Без него глюкоза не попадает в клетки. Если инсулина слишком много, глюкозы становится мало. Возникает гипогликемия, при которой человек испытывает сильную слабость и резкий голод. Избыточные углеводы не успевают использоваться в качестве энергии и откладываются в жиры», — говорит эксперт.Далее смотрим гликированный гемоглобин. Этот анализ расскажет нам о средних показателях глюкозы в крови за три месяца. Повышенный уровень может быть косвенным признаком метаболического синдрома.Обязательно сдаем гормоны щитовидки (ТТГ, Т3 и Т4 свободный). Вес может застрять на месте из-за сбоев в работе щитовидной железы. При сниженной функции щитовидки обмен веществ в организме замедляется.Женщинам важно отследить половые гормоны, ФСГ и ЛГ (фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны). Они расскажут о том, как работают яичники. Если есть отклонения, это может отразиться на весе. При нарушениях менструального цикла сдать эти гормоны нужно обязательно!Также ученые отмечают связь между наличием лишнего веса и уровнем витамина D в организме. У людей, страдающих от ожирения, часто наблюдается дефицит этого витамина.