Не можете похудеть? 5 основных анализов, которые важно сдать
Нутрициолог-диетолог Марина Колязимова перечислила, какие именно анализы нужно сдать в таком случае и с чего нужно начинать.
«Инсулин. Этот гормон вырабатывается в ответ на повышение сахара в крови. Без него глюкоза не попадает в клетки. Если инсулина слишком много, глюкозы становится мало. Возникает гипогликемия, при которой человек испытывает сильную слабость и резкий голод. Избыточные углеводы не успевают использоваться в качестве энергии и откладываются в жиры», — говорит эксперт.
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Далее смотрим гликированный гемоглобин. Этот анализ расскажет нам о средних показателях глюкозы в крови за три месяца. Повышенный уровень может быть косвенным признаком метаболического синдрома.
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Обязательно сдаем гормоны щитовидки (ТТГ, Т3 и Т4 свободный). Вес может застрять на месте из-за сбоев в работе щитовидной железы. При сниженной функции щитовидки обмен веществ в организме замедляется.
Женщинам важно отследить половые гормоны, ФСГ и ЛГ (фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны). Они расскажут о том, как работают яичники. Если есть отклонения, это может отразиться на весе. При нарушениях менструального цикла сдать эти гормоны нужно обязательно!
Также ученые отмечают связь между наличием лишнего веса и уровнем витамина D в организме. У людей, страдающих от ожирения, часто наблюдается дефицит этого витамина.
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