10 натуральных средств, чтобы удалить мозоли и натоптыши

Несмотря на то, что мозоли и волдыри на коже – это явления разные, средства для избавления от них очень похожи...Ноги — это, без сомнения, одна из самых «используемых» частей нашего тела. На них приходится весь наш вес и сила ударов, в них скапливается самое большое напряжение.С течением времени и при отсутствии должного ухода, на ногах могут образовываться мозоли и появляться волдыри и натоптыши. Это вызывает сильный дискомфорт и даже боль.Мозоли и натоптыши: в чем различие?Мозоли и натоптыши могут появиться на коже ног по одним и тем же причинам, обычно, из-за избыточного трения или давления на какой-то определенный участок кожи. В результате она становится твердой и приобретает неприятный желтоватый оттенок.И тем не менее это не одно и то же:Мозоли могут появиться в самом неожиданном месте на нашей коже. Например, между пальцами или в месте подъема стопы. Они очень болезненные, если до них дотронуться.Натоптыши, как правило, больше по размеру и появляются на ступнях (потому так и называются) или на ладонях (здесь мы их чаще называем, конечно, мозолями). Они не причиняют нам боли.И в том, и в другом случае можно воспользоваться фармацевтическими средствами для решения проблемы. Однако если вы предпочитаете что-то более натуральное, то вы нашли, что искали.ЛимонКогда у вас есть очень болезненная мозоль, то в большинстве случаев боль сосредотачивается в середине пораженного участка кожи, находящегося под воздействием постоянного давления или трения. В результате воспаление только усиливается.Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и соединений с успокаивающими свойствами лимоны эффективно смягчают затвердевшую кожу, а мягкая мозоль уже не так «трет» и не так болит.Касторовое маслоЕсли ваши мозоли и натоптыши действительно очень твердые, то данное средство может быть для вас лучшим решением этой проблемы.Его издавна используют для лечения различных заболеваний кожи. Касторовое масло действительно очень эффективно смягчает мозоли и натоптыши, если его смешать с теплой водой и мылом.Просто подержите ноги в этой жидкости в течение какого-то времени, а потом пройдитесь по коже пемзой. Способ достаточно быстрый и безболезненный.ЛукЛук богат питательными веществами и сильными кислотами, которые могут нейтрализовать инфекции и укрепить иммунную систему.Кроме того, луковый сок смягчает огрубевшие участки мозолей и натоптышей и ускоряет процесс избавления от мертвых клеток кожи.Нужно просто привязать лук непосредственно к пораженному участку и наложить повязку (на 1 или 2 дня), чтобы сок смог глубоко проникнуть в ткани кожи и смягчить ее.Пищевая содаЭто средство доступно всем и наверняка найдется у вас на кухне или в кладовой. Сода прекрасно отшелушивает кожу, защищает ее от вредного воздействия внешних факторов и поддерживает ее здоровой.Можете подержать ноги в воде с разведенной в ней пищевой содой, чтобы размягчить свои мозоли и натоптыши.Как только мертвая кожа отвалится, сода сразу обеспечит новообразованному слою защиту от различных бактерий и грибковых инфекций.ЧеснокЧеснок является одним из лучших антиоксидантов, которые только существуют. Это очень важный источник питательных веществ, поэтому его так широко используют в кулинарных и в лечебных целях.Мощные кислоты и соединения, входящие в состав чеснока, в частности, аллицин, помогают улучшить здоровье ног и снять воспаление.Кроме того, это великое натуральное антибактериальное средство, способное защитить ваши ноги от инфекций.МассажКогда вы массируете какую либо часть своего тела, вы, таким образом, увеличиваете приток крови к этой зоне.Насыщенная кислородом кровь может помочь удалить мертвые клетки кожи, стимулируя образование новых клеток, которые «выталкивали» бы их на поверхность.Массаж также помогает смягчить затвердевшую оболочку, покрывающую мозоли и натоптыши, и облегчает их удаление.ПапайяПапайя — удивительный фрукт, который может принести вашему здоровью невероятную пользу. Так что если есть такая возможность, было бы неплохо употреблять папайю в пищу регулярно.Местное применение папайи тоже возможно. Это как раз наш случай, ведь она тоже способствует удалению мозолей и натоптышей.Достаточно просто выдавить из папайи сок и слегка помассировать им «пораженный участок» кожи. Мертвая кожа отпадет значительно быстрее, благодаря вяжущим свойствам этого фрукта.Таким образом, процесс заживления тканей значительно ускорится.АспиринБольшинство людей ассоциируют аспирин только с головной болью, но эти таблетки также помогают эффективно снизить кровяное давление, потому что являются антикоагулянтом.Это способствует притоку крови к рукам и ногам, где чаще всего и появляются мозоли и наптоптыши.Принимайте аспирин умеренно, тогда (помимо вышеперечисленных свойств) это ускорит еще и процесс образования новых клеток кожи.Соли Эпсома10 натуральных средств, чтобы удалить мозоли и натоптышиЭто не самое быстродействующее средство, но зато одно из самых эффективных.Положите английскую соль в ванночку с горячей водой и погрузите в нее ноги на 10-15 минут. Это поможет вам размягчить твердую кожу и облегчить, таким образом, ее удаление (при помощи пемзы или лезвия).А все благодаря смеси минеральных и органических соединений, содержащихся в этой соли.Только не счищайте свою кожу слишком сильно, так как вы можете подвергнуть ее риску заражения инфекциями и других осложнений.Витамин ЕАнтиоксиданты витамина Е являются лучшим выбором, когда речь заходит об уходе за кожей. Капсулы с витамином Е легко потреблять.Это улучшает здоровье кожи и облегчает процесс удаления мертвых клеток кожи с ее поверхности (причем не только мозоли и натоптыши, а мертвые клетки кожи на всем теле).опубликовано econet.ruВот некоторые продукты питания, богатые витамином Е:Семена подсолнечникаФундукБрокколиТыква