Почему важно измерять давление в обеих руках
Существующие сегодня рекомендации советуют людям измерять артериальное давление несколько раз с интервалом в одну минуту с левой руки, при этом средний показатель и должен считаться максимально объективным. Однако никаких серьезных научных исследований, которые бы подтверждали разумность этих советов, проведено не было. И вот ученые из британского Университета Эксетера провели такое исследование, которое показало, что считывать давление человеку гораздо разумнее не с одной руки, a с двух. При этом самый высокий результат из трёх, сделанных с некоторыми интервалами, и следует считать максимально объективным, то есть ориентироваться на него.
В России почти половина взрослых жителей имеют гипертонию или повышенное артериальное давление. Оно считается таковым, если показатель систолического давления или верхняя цифра превышает 130 мм ртутного столба, а показатели диастолического превышает 80. Повышенное давление - это фактор риска болезней сердца, и особенно инсультов. В 2019 году появились новые скорректированные и более детальные рекомендации по измерению артериального давления, в которых говорилось о том, что при осмотре пациента в клинике лучше считывать давление с обеих рук. А руку, где показатели выше, впоследствии и сделать основной для подобных измерений.
Новое исследование проанализировало медицинские записи по более чем 53 000 взрослых пациентов со средним возрастом в 60 лет. Оказалось, что 12% людей, уже имеющих гипертонию, не знали о наличии у себя этой патологии, поскольку считывали давление только с левой руки и ориентировались на тот самый средний показатель из нескольких прочтений.
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