Почему важно измерять давление в обеих руках

Исследование показало, что измерение артериального давления в обеих руках и использование верхнего показателя, как базового, более аккуратно поможет определить состояние здоровья. А это крайне важно для диагностики и начала лечения гипертонии.Существующие сегодня рекомендации советуют людям измерять артериальное давление несколько раз с интервалом в одну минуту с левой руки, при этом средний показатель и должен считаться максимально объективным. Однако никаких серьезных научных исследований, которые бы подтверждали разумность этих советов, проведено не было. И вот ученые из британского Университета Эксетера провели такое исследование, которое показало, что считывать давление человеку гораздо разумнее не с одной руки, a с двух. При этом самый высокий результат из трёх, сделанных с некоторыми интервалами, и следует считать максимально объективным, то есть ориентироваться на него.В России почти половина взрослых жителей имеют гипертонию или повышенное артериальное давление. Оно считается таковым, если показатель систолического давления или верхняя цифра превышает 130 мм ртутного столба, а показатели диастолического превышает 80. Повышенное давление - это фактор риска болезней сердца, и особенно инсультов. В 2019 году появились новые скорректированные и более детальные рекомендации по измерению артериального давления, в которых говорилось о том, что при осмотре пациента в клинике лучше считывать давление с обеих рук. А руку, где показатели выше, впоследствии и сделать основной для подобных измерений.Новое исследование проанализировало медицинские записи по более чем 53 000 взрослых пациентов со средним возрастом в 60 лет. Оказалось, что 12% людей, уже имеющих гипертонию, не знали о наличии у себя этой патологии, поскольку считывали давление только с левой руки и ориентировались на тот самый средний показатель из нескольких прочтений.