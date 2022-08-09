Чем полезен квас для здоровья и кому не рекомендуют его пить

А вы знали, что у кваса есть много общего с кефиром? Что раньше от него хмелели, как от пива? А ещё, что он может быть, одновременно, и напитком и едой? Сегодня мы расскажем об этом удивительном напитке и о его пользе. А также о том, кому его пить не рекомендуют.Квас знали на Руси ещё тысячу лет назад. Первые упоминания о нём датированы 989 годом, когда князь Владимир отдал приказ угощать народ едой, мёдом и квасом. Этот напиток считали целебным и давали пить больным людям.Полезные качества квасаЕсть несколько мнений по поводу пользы кваса. Первое — он очень полезен. Состав напитка богат витаминами и полезными элементами (витамины группы В, С и Е, а также калий, кальций, магний, железо, йод, марганец, цинк, натрий, фосфор и сера). Квас относится к ферментированным напиткам, что делает его популярным. Считается, что он полезен при желудочно-кишечных расстройствах, восстанавливает водно-солевой баланс, блокирует вредные микроорганизмы, нормализует микрофлору организма. Ну и жажду заодно утоляет.Продукт для здоровых людейОднако несмотря на всё вышеперечисленное, некоторые эксперты не считают квас лечебным продуктом. Так, врач-диетолог Марина Копытько считает, что этот напиток, как правило, выводится из всех лечебных диет из-за его специфических свойств. То есть — это продукт для здоровых людей.Эксперт говорит: «Квас — напиток двойного брожения, в нем присутствует и спиртовое брожение, и молочнокислое. Именно этим определяются специфические свойства кваса. Когда его готовили по историческим рецептам, алкоголя в квасе было достаточно много и он фактически приравнивался к пиву. От того, традиционного, кваса вполне можно было опьянеть. Сегодняшний напиток такого эффекта не даёт. По современным рецептурам квас относится к безалкогольным напиткам, содержание алкоголя в нем не больше 1,2%. Молочнокислое брожение относит квас к молочнокислой группе продуктов, таких как кефир, кумыс и так далее. За счет этого квасу приписывается способность улучшать пищеварение».По мнению эксперта, польза кваса сильно преувеличена, несмотря на то, что он содержит витамины и минералы. Кроме того, квас находится в сложной категории, с одной стороны, это — напиток, а с другой — еда. Это может подвести ваше пищеварение при неудачном сочетании продуктов.Сколько кваса рекомендуют пить в суткиНе более одного-двух стаканов в день. Диетологи не советуют сильно охлаждать этот напиток. В жару сильно охлаждённый квас может сослужить плохую службу вашему горлу и зубной эмали.Кому пить квас не советуютКак вы уже поняли, из-за того, что в квасе находится небольшой процент алкоголя, его не рекомендуют пить беременным женщинам и маленьким детям. Не стоит пить напиток и кормящим мамам: он может повлиять на состав молока и спровоцировать газообразование у малыша. Также квас не советуют пить при сахарном диабете, подагре, аллергиях и индивидуальной непереносимости этого напитка. Не стоит пить квас при гипертонии и склонности к повышенному артериальному давлению.