Диетолог назвала противопоказанные при головной боли продукты

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Алкоголь и копчености абсолютно противопоказаны при любых видах головных болей, заявила диетолог Елена Соломатина.Специалистка напомнила, что головная боль может быть вызвана не только проблемами со здоровьем, например, спазмом или резким расширением сосудов, но и эмоциональным перенапряжением и недосыпом. По ее словам, при гипертонии ни в коем случае нельзя есть соленые или маринованные овощи, так как это приведет к усилению боли, в то же время эта категория продуктов может улучшить самочувствие при пониженном давлении.Однако есть продукты, противопоказанные при любых видах головной боли, продолжила Соломатина. До снятия приступа она рекомендовала отказаться от употребления копченостей и продуктов с повышенным содержанием соли, а также вина, сыра и шоколада, так как они приводят к обострению болезненного состояния.По мнению диетолога, зачастую, чтобы избавиться от головной боли, достаточно выйти на прогулку на свежем воздухе, выполнить упражнения для снятия зажимов в теле, выпить ромашкового чая или съесть богатые витаминами группы В индейку и цельнозерновой хлеб.