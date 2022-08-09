Диетолог назвала противопоказанные при головной боли продукты
Специалистка напомнила, что головная боль может быть вызвана не только проблемами со здоровьем, например, спазмом или резким расширением сосудов, но и эмоциональным перенапряжением и недосыпом. По ее словам, при гипертонии ни в коем случае нельзя есть соленые или маринованные овощи, так как это приведет к усилению боли, в то же время эта категория продуктов может улучшить самочувствие при пониженном давлении.
Однако есть продукты, противопоказанные при любых видах головной боли, продолжила Соломатина. До снятия приступа она рекомендовала отказаться от употребления копченостей и продуктов с повышенным содержанием соли, а также вина, сыра и шоколада, так как они приводят к обострению болезненного состояния.
По мнению диетолога, зачастую, чтобы избавиться от головной боли, достаточно выйти на прогулку на свежем воздухе, выполнить упражнения для снятия зажимов в теле, выпить ромашкового чая или съесть богатые витаминами группы В индейку и цельнозерновой хлеб.
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