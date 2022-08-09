Как опасные грибки вырабатывают резистентность

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Исследование показало, каким образом смертельно опасные грибки вырабатывают устойчивость к противогрибковым препаратам. Это крайне важно для успешного лечения грибковых инфекций.Вызываемые грибком Cryptococcus neoformans инфекции провоцируют приблизительно 15% смертей при СПИДе из-за резистентности к лекарствам. При этом в распоряжении врачей имеется очень ограниченное количество доступных видов противогрибковой терапии. Наука пока ещё плохо понимает причину этой лекарственной резистентности. И вот теперь ученые обнаружили, как C. neoformans развивает резистентность к противогрибковым препаратам. Авторы исследования провели подробный анализ флуктуаций грибков для определения повышения скорости мутаций. Он выявил два клинических изолята гипермутаторов, которые имели повышенную частоту мутаций при воздействии рапамицином и FK506.Автор исследования из Рурского университета в Бохуме называют полученные результаты очень важными в деле борьбы с грибковыми инфекциями в клинической практике, ветеринарии и сельском хозяйстве. Количество грибковых инфекций в Западном полушарии растёт из-за увеличения продолжительности жизни и широкого применения иммунодепрессантов после трансплантаций органов. Грибки C. neoformans вызывают криптококкоз, что провоцирует острые инфекции у людей с ослабленным иммунитетом. Уровень смертности при них достигает 70%.К сожалению, в больницах всё чаще развиваются устойчивые к лекарствам грибки, и это затрудняет лечение пациентов. Одной из причин лекарственной резистентности грибков также является сегменты ДНК под названием транспозоны. Они меняют своё положение и как бы прыгают в геноме, что изменяет функции генов. Если транспозон встраивается в геном, связанный с восприимчивостью к лекарствам, он может стать устойчивым.