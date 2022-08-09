Офтальмолог Васильева не рекомендует заниматься самолечением при проблемах с глазами
Чайный пакетик, как средство против отеков, действительно распространено среди населения. Казалось бы, это говорит об эффекте народного средства. Однако не все так просто, отмечает Васильева.
Врач отметила, что любое "бабушкино" средство не является настоящим и проверенным лекарством. Применять его можно на только свой страх и риск. Более того, подчеркнула Васильева, обычный чайный пакетик не может заменить профессиональную врачебную помощь в поликлинике.
В завершении Васильева предупредила о возможных осложнениях после лечения народной медициной. Все-таки чайный пакетик нестерилен, а значит может только усугубить воспаление, резюмировала врач.
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