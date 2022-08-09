Холодная пища опасна для этой категории людей

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Диетолог Наталья Круглова призвала людей, имеющих нарушения пищеварительной системы, не употреблять охлажденные блюда и напитки. Они могут спровоцировать нежелательные последствия.Если вы страдаете от нарушений пищеварительной системы, не употребляйте блюда и напитки, извлеченные сразу из холодильника. Конечно, в сильную жару, которая теперь отмечается во многих российских регионах, возникает искушение съесть мороженое или выпить холодного сока. Однако это может спровоцировать ухудшение тех нарушений, которые у вас уже имеются, как подчеркнула Круглова.К примеру, если вы страдаете от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, то есть выброса содержимого желудка обратно в пищевод, холодная пища может усугубить симптомы и ухудшить ваше состояние. Холодные напитки и продукты провоцируют вздутие и могут нарушать стул. А иногда холодная пища также влияет и на развитие головных болей. В медицине даже есть такой термин - холодовая головная боль, правда, она не характерна для жертв пищеварительных нарушений, а свойственна особой категории людей, имеющих предрасположенность к головным болям.Если вы столкнулись с какими-либо симптомами простудных заболеваний, то холодные продукты и напитки тоже следует ограничить. При переохлаждении иммунные силы нашего организма ослабевают, что позволяет инфекциям или вирусам вести себя более безнаказанно.