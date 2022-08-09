Интервальное голодание показывает лучший результат потери веса

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Недавнее исследование, посвященное популярной диетической практике интервального голодания, дало положительные результаты, свидетельствующие о большей потере веса по сравнению с подсчетом калорий. Но исследователи все еще увязли в противоречивых результатах, не в силах четко продемонстрировать, связаны ли преимущества этой стратегии с чем-то другим, кроме того, что участники испытаний просто меньше едят.Одна из распространенных форм интервального голодания включает ограничение приема пищи небольшим отрезком времени в любой 24-часовой период. Так, например, метод 16:8 предполагает прием пищи только через восьмичасовое окно каждый день, например, с 8:00 до 16:00.За последние несколько лет накопилось приличное количество исследований, посвященных преимуществам и ограничениям такого способа питания. Некоторые исследования показали, что ограниченное по времени питание может быть эффективным инструментом для похудения, в то время как другие обнаружили, что оно не более полезно для похудения, чем простой подсчет калорий.Ранее в этом году одно из самых длительных испытаний, когда-либо проводившихся в области диетической практики, пришло к выводу, что большая часть потери веса, связанная с ограниченным по времени питанием, может быть связана с простым снижением общего потребления калорий, а не с каким-либо конкретным метаболическим механизмом интервального голодания.В этом исследовании в течение двенадцати месяцев наблюдали за 139 людьми. Все участники должны были соблюдать строгую диету с контролем калорий, но половина когорты могла есть только между 8:00 и 16:00 каждый день.В то время как группа с ограничением по времени действительно показала немного большее, хотя и статистически незначимое, снижение массы тела по сравнению с группой, питавшейся в течение всего дня, исследователи объяснили разницу снижением потребления калорий. По сути, ограничение приема пищи небольшим окном каждый день, по-видимому, приводит к тому, что человек обычно ест меньше.Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, снова представляет доказательства преимуществ интервального голодания для снижения веса. На этот раз исследователи набрали 90 человек с ожирением и разделили их на две группы.Обеим группам было предписано придерживаться низкокалорийной диеты (эквивалентно от 1000 до 1500 калорий в день в зависимости от индивидуального расхода энергии в состоянии покоя), но одной группе разрешалось есть только между 7:00 и 15:00 каждый день. Эксперимент длился 14 недель.«Ключевым выводом этого исследования является то, что интервальное голодание (ИГ) было более эффективным для похудения, чем прием пищи в течение 12 или более часов», — пишут исследователи в новом исследовании.«В нашем исследовании группа на ИГ потеряла дополнительно 2,3 кг (5 фунтов) по сравнению с контрольной группой, что означает улучшение потери веса примерно на 50%. Для сравнения, предыдущие исследования примерно поровну разделились на то, снижает ли ИГ вес тела и смешивается ли он с жировыми отложениями, в то время как исследования, которые сдвигают прием пищи на утро и / или раньше в дневное время, более последовательно сообщают о потере веса».К сожалению, новое исследование не может ответить на вопрос на миллион долларов, который витает над всеми исследованиями ИГ: люди теряют больше веса, потому что они просто меньше едят? Исследователи подсчитали, что дополнительная потеря веса, наблюдаемая в группе ИГ, равна примерно на 200 калорий меньше, потребляемых каждый день.Автор исследования Кортни Петерсон считает, что участники группы ИГ не ели меньше, чем контрольная группа, но могут быть доказательства того, что они ели меньше во время этих приемов пищи. Таким образом, до сих пор не решено, отличается ли этот вид диеты в отношении потери веса от строгого контроля калорийности.«Хотя это исследование дополняет текущую доказательную базу, по-прежнему трудно с уверенностью сказать, является ли ограниченное по времени питание более эффективным подходом к снижению веса, чем потребление меньшего количества калорий в течение дня», — сказал Саймон Стисон, исследователь из British Nutrition.«Однако для людей, которые могут обнаружить, что такая схема питания лучше соответствует их образу жизни и предпочтениям, ограниченное по времени питание является одним из вариантов снижения общего потребления калорий, который может быть подходящим подходом для некоторых».Как и в случае любой диеты, большой вопрос заключается в том, можно ли поддерживать здоровое поведение в течение длительного периода времени. Проблема с ИГ заключается в том, что мы живем в мире, где обед — это глубоко укоренившаяся социальная деятельность. Вероятно ли, что кто-то может эффективно поддерживать диетическую практику, не употребляя пищу вечером?