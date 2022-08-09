12 признаков, что вы едите много сахара

Многие люди ошибочно полагают, что высокий уровень сахара в крови наблюдается только при диабете. Но превышение нормы может встречаться у человека без патологии, возникать в любом возрасте. Основные причины – неправильное питание, употребление большого количества «пустых» калорий и углеводов, сидячая работа.Сахар содержится в большинстве продуктов и полуфабрикатов, используется в качестве усилителя вкуса. Поэтому недостаточно отказаться от сладостей, чтобы сохранить здоровье: важно пересмотреть ежедневное меню, изменить образ жизни, отношение к еде. Врачи выделяют 12 признаков, что вы едите слишком много сахара.Что указывает на переизбыток сахараПостоянное чувство голодаВысокий уровень сахара блокирует процесс переработки глюкозы, мешает тканям ее усваивать. Организм не получает необходимую для жизни энергию, передавая в мозг сигналы, что голоден, требует новую порцию пищи. Замкнутый круг ведет к набору веса и ожирению.Частое мочеиспусканиеПри повышенном уровне сахара почки не могут полностью всасывать и выводить жидкость из организма, нарушая процесс очищения от токсинов. Стараясь исправить ситуацию, организм пытается понизить содержание глюкозы водой, которая обеспечивает метаболизм клеток. Возникают частые позывы к мочеиспусканию, что угрожает обезвоживанием внутренних органов, слизистых оболочек.Ощущение сильной жаждыНа фоне повышенного выделения мочи нарушается работа сердечно-сосудистой системы, головного мозга. Чтобы выровнять уровень влаги и исключить осложнения, гипоталамус «требует» больше жидкости. Чтобы не спровоцировать выброс инсулина, пейте чистую воду, зеленый чай без сахара.Резкая потеря веса без диетыОдним из симптомов преддиабета является быстрое похудение без видимой причины и усилий. Если вы едите много сахара, уровень глюкозы остается слишком высоким. Вы теряете больше жидкости с мочой, не усваиваете питательные вещества и витамины. Организм пытается контролировать инсулин и получить энергию, активно сжигая накопленные жиры.Хроническая усталостьЕсли сахар превышает норму, блокируется усвоение глюкозы, которая необходима организму для производства энергии. Замедляется метаболизм и многие процессы, продукты переработки и токсины плохо выводятся с мочой, создавая зашлакованность. Поэтому вы ощущаете усталость, просыпаетесь разбитым после 8–10 часов полноценного сна.Пересыхание кожиПри частом употреблении сладостей из организма активно выводится жидкость, снижается концентрация полезных микроэлементов и витаминов. Сахар в крови разрушает капилляры, подавляет работу сальных желез. Постепенно меняется баланс и уровень влажности, появляется шелушение и высыпания.Обострение инфекцийВ норме на слизистых оболочках и коже присутствует условно-патогенная микрофлора. При нормальном уровне сахара она не причиняет вреда. Повышенное употребление сладостей меняет состав крови, создавая идеальные условия для размножения бактерий. Если часто возникает молочница, фурункулез, посетите эндокринолога для консультации.Повышенная рассеянностьВысокий уровень глюкозы опасен для сосудов и организма. Головной мозг пытается защититься, блокирует ее всасывание в клетки. Недополучая энергию, он тормозит второстепенные процессы, затрачивает силы на поддержание дыхания, кровообращения, пищеварения. Снижается скорость усвоения информации, человеку сложно сосредоточиться на работе и учебе.Раздражительность без поводаУ любителей сахара часто понижен уровень микроэлемента хрома. Он участвует в образовании гормонов, отвечающих за положительное настроение. К тому же, мозг становится зависимым от глюкозы: при недостатке сладкого мы нередко испытывает тягу, повышенную раздражимость, которая исчезает после плитки шоколада или нескольких конфет.Проблемы со зрениемПризнаком высокого сахара в крови является нарушение остроты зрения, ощущение пленки на глазах. Проблема появляется из-за активного выведения жидкости и разрушения капилляров, питающих глазное дно. При продолжительном нарушении развивается ретинопатия.Незаживающие раныСахар истончает и разрушает стенки сосудов, поэтому кожа не получает питание, кислород, становится более сухой, снижается ее регенерация. Любой порез или царапина длительное время не заживают, часто воспаляются и превращаются в экзему. С этим связано и появление трофической язвы на ногах.Развитие импотенцииПри повышенном сахаре нарушается кровообращение, страдают нервные окончания половых органов. У мужчины понижается чувствительность, ухудшается кровоток, меняется гормональный фон. Отсутствие полноценной эрекции заставляет отказываться от сексуальных контактов.Постоянное питание с повышенным содержанием сахара грозит не только набором лишнего веса. Переизбыток глюкозы провоцирует опасные изменения в работе внутренних органов и систем, которые часто становятся необратимыми, ухудшают качество жизни.