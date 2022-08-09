Действенные способы избавиться от кашля: причины возникновения кашля и виды препаратов

Сегодня рынок лекарственных препаратов предлагает огромное количество средств от кашля. Но чтобы лечение было эффективным, нужно понимать природу этого явления и причины возникновения кашля.Лучший и самый безопасный способ лечения - обратиться к специалисту. Но не всегда есть такая возможность. И даже если время приема назначено, нужно помочь организму справиться с этим симптомом и купить лекарства от кашля.Причины возникновения и виды кашляНесмотря на то, что сам по себе кашель приносит дискомфорт и портит настроение, но это необходимый защитный механизм. Кашель помогает организму избавить дыхательные пути от посторонних частиц и газов, а также слизи, тем самым защищая их от патогенного влияния.Причин кашля может быть множество. Только около 50 заболеваний могут стать причиной патологического кашля. А еще кашель вызывают аллергены, а иногда и психические и невралгические проблемы, запыленность рабочего места, курение и т.д.Точную причину может обнаружить только врач. А вот определить вид кашля под силу каждому. Различают сухой кашель, при котором не выделяется или практически не отделяется мокрота. Второй вид - продуктивный или влажный кашель.В свою очередь влажный кашель может быть приступообразным, кратковременным или хроническим.Действенные препараты и их классификацияДля успешного лечения нужно знать причину возникновения кашля. И в каждом отдельном случае нужно применять определенную группу медикаментов. Например, выделяют лекарства опосредованного действия, которые действуют именно на очаг заболевания. К ним относят бронхорасширяющие, противовоспалительные, противоаллергические, противоотечные и др. препараты.В отдельную группу выделяют комбинированные препараты, препараты подавляющие «кашлевой центр» и мукоактивные таблетки. Последние способствуют более активному разжижению и отходу мокроты, при их приеме кашель может становиться сильнее.Комбинированные препараты объединяют в себе свойства всех остальных категорий. В их составе есть противовоспалительные, муколитические, спазмолитические элементы.Уже не первый сезон самыми популярными препаратами от сухого кашля остаются сиропы и драже: «Гербион»,«Стоптусин-Тева», «Синекод». Для влажного кашля это «АЦЦ», таблетки «Мукалтин» и «Бромгексин», сироп «Бронхолитин».