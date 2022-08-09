Названа черта характера, которая помогает избежать диабета и болезней сердца

Когда в крови зашкаливает уровень сахара или «плохого» холестерина, то это чревато опасными болезнями, которые могут атаковать в любой момент. Но некоторые люди защищены от серьезных угроз лучше других, уверены японские ученые.У человека характер формируется еще в детстве, уверены психологи. Так, в 8 лет ребенок — это уже готовая личность, после этого возраста родителям будет сложно «вылепить» из чада что-то новое. От характера зависит многое: как мы будет общаться с другими людьми, каких профессиональных целей добьемся, увенчаются ли успехом любовные дела и многое другое. Однако сложно поверить в то, что от некоторых особенностей нашего поведения зависит и здоровье.Японские ученые пришли к выводу: характер действительно играет важную роль не только в нашем ментальном, но и физическом здоровье. После исследования эксперты заявили, что люди, которые много смеются, гораздо реже страдают от сахарного диабета и повышенного уровня холестерина в крови.Исследователи провели эксперимент, в ходе которого изучили медицинские карты 20 тысяч человек, пишет британское издание Express. Выяснилось, что те люди, которые смотрели на мир негативно и мало смеялись, чаще страдали от депрессии, гипертонии и различных болезней сердца. Риск увеличивался на целых 20%.- Смех заставляет ваше сердце биться быстрее и сжигает такое же количество калорий, как ходьба. Не говоря уже о том, что он снижает уровень холестерина ЛПНП (плохого) и повышает уровень холестерина ЛПВП (хорошего), — говорят кардиологи.Смех — защита не только от болезней сердца, но и от сахарного диабета. Так, группа исследователей из Англии в течение года наблюдала за пациентами с диагностированным сахарным диабетом. Ученые выяснили, что та часть испытуемых, которая смеялась каждый день по 30 минут значительно улучшила показатели своего здоровья. К концу года у людей увеличился уровень «хорошего» холестерина в крови на 26%, а диабет стало контролировать гораздо проще.И, конечно же, смех — это прекрасная защита от депрессии, он помогает лучше переживать стресс, учит организм справляться с различными сложными жизненными ситуациями. Гормоны счастья начинают активно вырабатываться, защищая и наше физическое, и ментальное здоровье.