Начинается с боли в мышцах: как распознать васкулит — болезнь, едва не сгубившую Эштона Кутчера

Васкулит особенно опасен для детей до 12 лет и мужчин среднего возраста. В зависимости от того, какие органы повреждены, врачи строят прогнозы на будущее.Известный американский актер Эштон Кутчер признался, что два года назад перенес васкулит — тяжелое аутоиммунное заболевание. По словам артиста, он на время потерял зрение и слух, а также не мог самостоятельно ходить. Лечение заняло у Кутчера год.Несмотря на то, что раскрывать подробности диагноза актер не стал, можно предположить, что его поразил системный васкулит. Это тяжелая, хотя и не единственная разновидность болезни. О причинах развития васкулитов и возможных последствиях этого заболевания для здоровья рассказала эндокринолог, ревматолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Анастасия Калмурзина.Врач эндокринолог, ревматолог, врач первой квалификационной категории «СМ-Клиника»- Васкулиты — это заболевания, сопровождающихся воспалением сосудистой стенки, — объяснила врач. — У человека воспаляются стенки всех сосудов организма: от крупных артерий до маленьких капилляров. В медицине используют несколько классификаций васкулитов. Например, их разделяют по типу сосудов, в которых начинается воспаление.При васкулите крупных сосудов страдает аорта и отходящие от нее большие сосуды;васкулит средних сосудов поражает артерии и вены, он особенно опасен высоким риском инфарктов и тромбозов;васкулиты мелких артерий бьют по небольшим сосудам: капиллярам, артериолам и т.д., при этом страдают легкие, почки, а также зрение.Язвы на коже и боль в суставахВаскулит — достаточно редкий диагноз. В среднем, васкулиты диагностируют в 40 — 140 случаях на 1 миллион человек. Однако одни виды заболеваний встречаются чаще, чем другие.- К наиболее ярким симптомам васкулита относятся высыпания и язвочки на коже, частые боли в суставах и мышцах, повышенная утомляемость, температура и слабость, — перечислила Анастасия Калмурзина. — Тревожным сигналом является резкая потеря веса и отсутствие аппетита. У некоторых также наблюдаются проблемы с нарушением чувствительности в отдельных частях тела. Это состояние называют полинейропатией, и иногда оно может сопровождаться проблемами с двигательной функцией.Важно понимать, что это общие симптомы. Вместе с тем каждый вид васкулитов имеет свои характерные проявления:При воспалении стенок аорты (болезнь Такаясу) пациенты страдают от болей в области живота и грудной клетки.При воспалении стенок крупных и средних артерий шеи и головы (болезнь Хортона) на первый план выходят головные боли, ухудшение зрения, проблемы неврологического характера: тревожность, бессонница, головокружения, расстройство внимания.- У детей васкулиты диагностируют чаще чем у взрослых: в зоне особого риска находятся дети от 4 до 12 лет, — предупредила ревматолог. — Наиболее типичны для них геморрагический васкулит — последствие стрептококковой инфекции и болезнь Кавасаки с поражением артерий, снабжающих кровью сердце.Во взрослом возрасте чаще болеют мужчины, нежели женщины. Большинство случаев заболевания приходится на пациентов старше 40 лет.Может быть смертельным10 августа СМИ написали еще об одном случае васкулита — куда как более жутком, чем у Эштона Кутчера. Гранулематоз Вегенера — эта разновидность болезни поразила британку, маму восьмерых детей. Васкулит лишил женщину слуха, разъел мягкие ткани лица — она не могла говорить из-за того, что мягкое небо было поражено. По той же причине у несчастной женщины провалился нос.В последние пять лет жизни она не выходила из дома, потому что люди «пялились на нее», — пишет The Mirror.В конце концов женщина скончалась в возрасте 47 лет.Рак, вирус, проблема со щитовидкойСистемный васкулит — аутоиммунное заболевание. В этом случае иммунная система человека начинает атаковать собственные сосуды. Однако есть немало разновидностей васкулита, которые развиваются на фоне других заболеваний.- «Спусковым крючком» в развитии болезни часто оказываются перенесенные инфекции, особенно бактериальные — стафилококковой и стрептококковой, аллергические реакции, злокачественные опухоли, болезни щитовидной железы, — рассказала «Доктору Питеру» врач Калмурзина. — Кроме того, существует немало дополнительных факторов риска. Сюда относятся переизбыток ультрафиолетовых лучей и солнечные ожоги, частые переохлаждения, отравления, контакты с токсическими веществами.При этом васкулит в тяжелой форме встречается крайне редко. По статистике, это около 8 случаев на 1 миллион человек. Особенно тяжело болезнь протекает у мужчин в возрасте 40-45 лет. Главное отличие тяжелых форм васкулита — одновременное поражение всех органов. Более чем в 90 процентов случаев у пациентов начинают отказывать верхние дыхательные пути, в 80 процентах — почки, в 70 процентов — легкие. Примерно в половине случаев диагностируют сильное снижение зрения.Разжижают кровь и чистят- При лечении васкулита прежде всего врачи стараются остановить воспаление в стенках сосудов, для этого чаще всего применяют нестероидные и гормональные противовоспалительные препараты, — описала терапию ревматолог. — В зависимости от состояния человека также применяют препараты для восстановления микроциркуляции крови, а при подозрении на тромбоз — лекарства для разжижения крови.Вторая задача — скорректировать симптомы заболевания. Для этого к лечению подключают профильных специалистов: невролога, пульмонолога, окулиста и так далее.Продолжительность лечения зависит от типа заболевания, тяжести и степени поражения сосудов.- Некоторые виды васкулитов проходят сами, другие требуют длительного приема препаратов, — предупредила Анастасия Калмурзина. — В состав терапии также могут включать различные способы очистки крови. Например, гемокоррекцию, при которой кровь чистят при помощи специального аппарата, а затем возвращают ее в кровяное русло. Другой метод — плазмафарез с очищением крови через прибор-центрифугу.Для лечения васкулитов применяют также генно-инженерную биологическую терапию. Такие препараты содержат особые молекулы, которые помогают остановить негативное воздействие иммунной системы на клетки организма. Это дорогостоящий, но перспективный метод борьбы не только с васкулитами, но и с другими аутоиммунными заболеваниями. Можно предположить, что именно такую терапию получал и Эштон Кутчер.Можно ли победить васкулитЗдесь все зависит от локализации заболевания. Так, при кожном васкулитах с поражением мелких капилляров человек имеет все шансы исцелиться. Даже если болезнь была в тяжелой форме.- Поражение почек или глаз даже при сравнительно легком течении чревато слепотой, пожизненным гемодиализом или летальным исходом, — предупредила о последствиях врач. — Кроме того, важно понимать, что васкулиты, и особенно системные, способны к рецидивам. Поэтому пациентам с таким диагнозом стоит внимательно следить за своим самочувствием и контролировать возможные симптомы.