Шесть продуктов, которые эффективно поддерживают густоту волос

Многие люди, придерживающиеся несбалансированного питания, страдают от выпадения волос (заодно и ломкости ногтей).Следующие шесть продуктов, по данным исследований, входят в число особенно важных для густых волос поставщиков питательных веществ.Куриные яйца. Являются отличным источником биотина, который необходим для производства белка кератина, придающего волосам силу и блеск. Также яйца содержат цинк и селен, которые становятся в три раза полезнее именно в сочетании.Красный перец. Содержит в больших количествах два важных витамина для волос (и ногтей): витамин С и бета-каротин (предшественник витамина А). Витамин С способствует выработке коллагена, что важно для долговечности волос, их сопротивления разрыву. В то же время это питательное вещество предотвращает окислительный стресс, который может способствовать выпадению волос и преждевременному поседению. Витамин А также обеспечивает здоровую выработку кожного сала, благодаря чему волосы не становятся ни слишком жирными, ни слишком сухими. С другой стороны, недостаток витамина А приводит к выпадению волос .Цельнозерновой хлеб. Является одним из превосходных источников цинка, при нехватке которого нет полноценного роста клеток. Волосы состоят из клеток, которые растут и делятся особенно быстро, им необходимо постоянное снабжение цинком. Минерал также поддерживает нормальный цикл восстановления и, таким образом, эффективно защищает от выпадения волос.Масло зародышей пшеницы. Столовая ложка масла зародышей пшеницы покрывает суточную потребность организма в витамине Е, необходимого, помимо прочего, для блестящих и густых волос. Он стимулирует фолликулы хорошо развиваться и производить густые, износостойкие волосы. Исследования показали, что люди, страдающие от выпадения волос, часто имеют низкий уровень витамина Е.Овсянка. Одним из важнейших строительных материалов, обеспечивающих прочность и эластичность кожи, волос и ногтей, является кремний (кремниевая кислота). Помимо кремния, овсянка дает организму и ценные белки, которые также необходимы для здорового роста волос .Субпродукты (печень). Является великолепным пищевым источником железа – микроэлемента, обеспечивающего доставку достаточного количества кислорода к каждой отдельной клетке. Дефицит железа тесно связан с выпадением волос, в то время как хороший запас способствует росту и восстановлению повреждений.