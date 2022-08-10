Превращает нас в чудовищ: чего требует мозг, если мы не спим по ночам

Уставший от дневной суеты организм должен отдыхать ночью. Бессонница может превратить нас в чудовищ, даже если в обычной жизни никакого негатива за нами замечено не было.Не спать по ночам — плохо. Хотя бы потому, что с утра будет сложно встать, в течение дня — тяжело концентрироваться, а к вечеру силы иссякнут. Если бессонница мучает не один день, то это быстро скажется на памяти, внимательности, могут появиться проблемы с сердцем, сосудами. Но это только верхушка айсберга, исследователи из США выяснили, что поздним вечером и ночами наш мозг работает не так, как днем. А это грозит деструктивным поведением, которые мы даже не сможем проконтролировать.- В большинстве исследований изучалось, как недостаточный сон влияет на функционирование на следующий день, наша работа исследует изменения в познании и поведении, которые происходят, когда кто-то бодрствует ночью, — объяснил один из авторов научного обзора, сотрудник Медицинского колледжа Аризонского университета Эндрю Скотт Таббс.Смысл в том, что циркадные ритмы влияют на физиологию и поведение человека. В течение дня они помогают нам быть бодрыми и получать знания. Во время сна корковая активность снижается. Если сон не наступает, это может привести к некоторым психическим расстройствам.- Наша ??гипотеза «Разум после полуночи» предполагает, что ночное время связано с усилением импульсивного и неадекватного поведения, — предположил в исследовании, опубликованном в научном журнале Frоntiersin Эндрю Таббс.Если судить по данным ученых, некоторые деструктивные проявления возникают в определенное время.Мысли о самоубийствеСуициды, нанесение себе травм — риск такого поведения повышается в три раза между полуночью и 3 часами ночи. При этом способ суицида или время года не оказывают влияния на статистику. Единственное, у тех, кто злоупотребляет алкоголем, время может сдвигаться на несколько часов назад. У них «опасный» период начинается в 21.00.Мысли о самоубийстве появляются примерно между 23.00 и 5.00. При этом они могут проявиться не сразу, а, например, на следующий день.- Бодрствование в 4 часа утра у людей с депрессией предсказывало на следующий день суицидальные мысли, которые плохо поддаются лечению, — предупредили ученые.Жестокость, убийстваВ этом случае время проявления жестокости зависит еще и от места преступления. Если в США пик приходится на промежуток между 18.00 и 1.00, в Италии — с 18.00 до полуночи. Если оценивать время в целом по миру, то на насильственные преступления уставший мозг толкает людей между 19.00 и 7.00.Употребление алкоголя и запрещенных веществВ этом случае ученые обнаружили несколько «пиков» интереса. Один из них начинается в 20.00, за ним следует «подъем» в 22.00 и далее в 2.00.Ночной «зажор»Если мы не спим, то часто хотим есть. Ночные походы к холодильнику мы оправдываем метаболическими потребностями, действительно, организм же не спит, ему требуется энергия. Исследователи уверены, голод связан не только с естественными потребностями. Поесть нас заставляет уставший мозг, причем смещает выбор в сторону углеводов, жиров и прочих вредностей.- При это общее потребление часто превышает реальную потребность в калориях при длительном бодрствовании, — предупреждает Эндрю Таббс. — Синдром ночного «зажора» недостаточно изучен, возможно, он связан с изменениями в серотонинергической передаче сигналов (способностью чувствовать радость — прим. ред).Все это верно для полноценной бессонницы, а не для коротких пробуждений по ночам, которые длятся не более трех минут.- В течение дня активность нейронов и их реакция настраивает нас на обычное поведение, бодрствование, желание двигаться, есть, взаимодействовать с окружающими, — говорят исследователи. — Ночью параметры настраиваются на сон. Если же мы бодрствуем в это время, нейрофизиология склонна способствовать нарушению регуляции поведения.Возможно, это происходит из-за «синаптического гомеостаза» — перенасыщению центральной нервной системы, которая перестает адекватно передавать сигналы.- Это подобно тому, как мышцы при непрерывном сокращении теряют силу, — сравнил эффект Эндрю Таббс. — Ночное бодрствование провоцирует корковую активность в то время, когда синапсы насыщены и корковые реакции нарушены.