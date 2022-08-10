Виноград помогает увеличить продолжительность жизни

Исследователи из Университета Западной Новой Англии, группу которых возглавил доктор Джон Пеззуто, опубликовали научную работу, посвященную пользе винограда для здоровья. Регулярное употребление винограда помогает увеличить продолжительность жизни.

Пеззуто, за плечами у которого более шести сотен научных работ, утверждает, что если систематически употреблять виноград (например, примерно по две чашки ягод в день) в дополнение к диете со значительным содержанием жиров, то можно снизить вероятность развития жировой дистрофии печени, а также в целом повысить продолжительность жизни*. Употребление винограда вызывает полезные изменения в экспрессии генов — добавил доктор.

Присутствие винограда в рационе с большим уровнем жиров увеличивает активность "антиоксидантных" генов, что влияет на состояние организма в целом. Такие результаты были получены по итогам опытов с лабораторными грызунами.

В другой научной работе, которую команда доктора Пеззуто опубликовала в издании Antioxidants, утверждается, что регулярное употребление винограда влияет на экспрессию определенных генетических последовательностей внутри головного мозга. В результате отмечаются позитивные изменения в поведении и познании.

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