Виноград помогает увеличить продолжительность жизни
Пеззуто, за плечами у которого более шести сотен научных работ, утверждает, что если систематически употреблять виноград (например, примерно по две чашки ягод в день) в дополнение к диете со значительным содержанием жиров, то можно снизить вероятность развития жировой дистрофии печени, а также в целом повысить продолжительность жизни*. Употребление винограда вызывает полезные изменения в экспрессии генов — добавил доктор.
Присутствие винограда в рационе с большим уровнем жиров увеличивает активность "антиоксидантных" генов, что влияет на состояние организма в целом. Такие результаты были получены по итогам опытов с лабораторными грызунами.
В другой научной работе, которую команда доктора Пеззуто опубликовала в издании Antioxidants, утверждается, что регулярное употребление винограда влияет на экспрессию определенных генетических последовательностей внутри головного мозга. В результате отмечаются позитивные изменения в поведении и познании.
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