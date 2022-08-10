Какой сыр подойдет тем, кто худеет?
Янг объяснила, почему сыр уместен в рационе тех, кто худеет.
«В сыре много белка, который долго переваривается, – поэтому и чувство сытости длится дольше. Благодаря сыру можно избежать нежелательных перекусов, не переедать во время приема пищи», - сказала в интервью диетолог Лиза Янг.
Эксперт рекомендует для сохранения стройной фигуры есть сыр с низкой жирностью – например, таковым является моцарелла. При этом в моцерелле присутствует много белка:100 граммов массы дают порядка 20 граммов белка.
В любом случае, отмечает медик, количество съедаемого сыра должно быть умеренным. Также не следует сочетать с ним другие калорийные продукты (совет диетолога: не нужно есть макароны с сыром).
«Если в блюде уже присутствует более диетический источник белка – индейка, фасоль или яйца, – сыр в него добавлять не стоит», - резюмировала диетолог.
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