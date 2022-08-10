Названы полезные эффекты от поедания бананов каждый день

Бананы содержат витамины и полезные соединения, которые делают их отличным продуктом для перекуса. Но что будет с организмом, если употреблять бананы каждый день?Исследования показывают, что добавление бананов в ежедневный рацион может иметь выраженную пользу для организма. Если съедать от одного до трех бананов в день, то можно улучшить состояние кожи, получить преимущества в борьбе с лишним весом, оптимизировать работу ЖКТ, нормализовать сон и даже улучшить память*.Бананы богаты клетчаткой и белком, поэтому их употребление помогает в похудении. Эти фрукты помогают дольше сохранять ощущение сытости после еды, что весьма важно для результативной борьбы с лишними килограммами. В состав бананов входит аминокислота триптофан, которая вызывает чувство сонливости, когда расщепляется в организме. Соответственно, если съедать один банан вечером, то вы будете лучше спать*.Витамины и минералы в бананах полезны для кожи — в частности, эти фрукты содержат марганец, который увеличивает содержание коллагена в организме. Употребление бананов — здоровая практика для поддержания оптимального состояния желудочно-кишечного тракта. В бананах присутствует резистентный крахмал, повышающий уровень короткоцепочечных жирных кислот, необходимых для здоровья кишечника.Еще одно полезное свойство бананов — они улучшают память благодаря содержанию витаминов группы B. Кроме того, бананы в целом полезны для поддержания когнитивных функций мозга.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний