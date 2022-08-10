В каких случаях от алкоголя начинают толстеть: диетолог Круглова

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Обладающие высокой калорийностью алкогольные напитки со сладким вкусом могут стать причиной набора лишнего веса – об этом предупредила диетолог Наталья Круглова.Медик сообщила, что один грамм спирта – это примерно 7 килокалорий. Но сладкие ликеры и десертные вина содержат не только спирт: в них также присутствует много быстрых углеводов, способных быстро испортить даже саму стройную фигуру при употреблении в большом количестве.«Из-за высококалорийных сладких алкогольных напитков можно быстро и незаметно для себя потолстеть», - заметила Круглова в комментарии News.ru.Нередко любители алкогольных напитков начинают толстеть вследствие употребления некоторых закусок к своим горячительным напиткам. По словам диетолога, опасным для талии и живота является сочетание вина и жирного сыра. В виде закуски лучше предпочесть что-то менее калорийное – фрукты или овощи.Круглова добавила, что частота употребления спиртных напитков (особенно в сопровождении закусок) тоже влияет на фигуру:«Если это разовые ситуации, то не страшно. Если происходит несколько раз в неделю, то это будет способствовать набору веса».