Продукт, который почти никому нельзя: врачи объяснили, как грибы могут угробить организм

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В августе начинается грибной сезон: можно купить лисички, опята, белые грибы… Но важно знать, что этот продукт, несмотря на свою питательную ценность, может сыграть с вами очень злую шутку.Грибы иногда даже называют «лесным мясом» — они питательны, в них много полезных веществ: белка, клетчатки, различных минералов и антиоксидантов, но при этом мало жира. Казалось бы, ешь, не хочу, отличная замена мясу обычному. Но не все так просто.Разбираемся, чем еще полезны грибы, кому стоит от них отказаться, как их правильно хранить и готовить.Почему грибы такие полезныеГрибы — это отличный источник белка, в котором содержатся все незаменимые аминокислоты. Особенно богаты протеином так называемые благородные грибы. Например, в белых грибах 3,7 г белка на 100 г, в подосиновиках — 3,3 г, говорят эксперты Роскачества.В грибах также много витаминов группы В, в частности В5. А еще это отличный источник трегалозы — этот дисахарид способствует развитию хорошей микрофлоры в кишечнике. В лисичках (которые сейчас можно купить практически везде, ведь начался сезон) содержится много витамина D, суточную норму которого можно получить, съев всего 100 граммов. Они содержат также витамины А, В, микроэлементы цинка и селена.Вот еще несколько причин добавить грибы в свой рацион:Увеличение энергии. Витамины группы В необходимы нам для сохранения энергетического баланса. Белые грибы и вешенки содержат довольно много витаминов В2 и В3. Еще они богаты медью, которая также важна для поддержания сил.Польза для мочевыделительной системы. Известно, что шиитаке полезны для мочевого пузыря из-за большого содержания в них селена. Другие грибы, кстати, тоже не отстают.Укрепление для иммунитета. Есть исследования, которые доказывают, что белые грибы могут укреплять на иммунитет. Это происходит благодаря пребиотикам, которые активизируют рост полезных бактерий в кишечнике.Защита сердца, сосудов и пищеварения. Все грибы содержат клетчатку, которая снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца и ЖКТ. Также в них есть и калий, который благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Например, портобелло содержат столько же калия, сколько и бананы.Снижение сахара в крови. Клетчатка помогает поддерживать оптимальный баланс сахара в крови, что снижает риск развития сахарного диабета второго типа, говорят эксперты Роспотребнадзора.Контроль массы тела. Грибы имеют высокую пищевую ценность и практически не содержат калорий. Это идеально, если вы хотите похудеть или поддерживать здоровый вес.Антиоксидантные свойства. Известно, что фрукты и овощи содержат много антиоксидантов, защищающих клетки организма от окисления. Грибы содержат столько же антиоксидантов, сколько красный перец.Самое главное — это мераДа, грибы полезны и считаются уникальным продуктом. Но вот есть их надо с осторожностью, говорят врачи.Онколог, специалист НМИЦ онкологии им. БлохинаВажно знать, что грибы плохо усваиваются, ведь они богаты хитином (этого элемента много в панцирях ракообразных и в организме некоторых насекомых). Несмотря на то, что грибной хитин полезен для организма, он впитывает тяжелые металлы и шлаки, само это вещество человеческий организм не усваивает, желудку его крайне сложно его переварить, говорит эксперт.По этой причине от грибов стоит отказаться людям с различными заболеваниями:желудочно-кишечного тракта,печени,почек,поджелудочной железы,и тем, у кого есть нарушение обмена веществ.Еще одна важная деталь: грибы препятствуют выделению желудочного сока, что осложняет усвоение полезных веществ не только из самих грибов, но и других продуктов, съеденных вместе с ними. Самая большая концентрация хитина содержится в ножках, поэтому если вы собрали большие грибы, то перед готовкой нужно обязательно поскоблить острым ножом их ножки.Кстати, в грибах содержатся еще ароматические и экстрактивные вещества, способствующие повышению давления. Это тоже важно учитывать.Есть грибы можно только полностью здоровым людям (особенно, если не контролировать количество съеденного). А их, как мы понимаем, единицы в нашем современном мире, говорит врач. Детям до 12 лет также противопоказано давать грибы, чтобы у них не начались проблемы с работой кишечника и желудка.Чтобы грибы принесли пользу, запомните: желательно есть их не чаще двух раз в неделю, порция — 100–150 граммов. И то, если у вас нет никаких противопоказаний, говорят эксперты Роскачества.Чтобы никто не отравилсяОтравление грибами — нередкий случай. Страдают как взрослые, так и дети. Поэтому если вы решили самостоятельно собирать грибы, то запомните несколько простых правил:Выбирайте максимально чистые места для сбора: вдали от дорог и магистралей, населенных пунктов и промышленных предприятий.Помните, что из огромного множества грибов безусловно съедобными считаются только три: белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Все остальные грибы относятся либо к ядовитым, либо к условно-съедобным. Это значит, что есть их можно только после предварительного отваривания.В наших лесах попадаются виды грибов, которые в народе называют «ложными». Если у вас появились сомнения насчет идентификации гриба — не берите его! Собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете.Не собирайте старые, червивые грибы, а также отдельные шляпки и ножки. Плодовые тела этих грибов имеют наиболее опасную концентрацию опасных веществ. К тому же в них уже начались процессы гниения.Срезайте грибы аккуратно, вместе с ножкой, и кладите в плетеные корзины, в которых обеспечивается естественная вентиляция. Так грибы дольше останутся свежими. Не собирайте грибы в ведра, пластиковые мешки или пакеты — от этого они быстро портятся.Никогда не пробуйте сырые грибы на вкус. Есть риск, что вы ошиблись, и едите очень ядовитый гриб.Как готовитьЕсли вы принесли грибы из леса, необходимо их обработать в день сбора. Сначала переберите «улов», отсортируйте по видам и затем еще раз тщательно осмотрите. При этом обязательно надо выкинуть те грибы, которые категорически нельзя есть: червивые, перезрелые, дряблые, грибы без ножек, а также любые грибы, которые вы не можете однозначно идентифицировать как съедобные.Затем очистите грибы очищают от грязи и тщательно промойте. Условно съедобные виды грибов замочите и отварите, чтобы удалить из плодового тела гриба вредные вещества. Ученые советуют варить грибы минимум 45 минут, дважды меняя воду, — так можно свести к допустимому минимуму уровень радиоактивных веществ, в частности, цезия 137. Только после этого из этих грибов можно готовить различные блюда.Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной или глазурованной глиняной посуде. Используйте для заготовок стальную и стеклянную посуду.