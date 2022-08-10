Употребление винограда может продлить жизнь

Для желающих пожить подольше одним из наиболее подходящих продуктов станет виноград. Ученые из Университета Западной Новой Англии доказали, что эти ягоды увеличивают продолжительность жизни на 5 лет.Исследователи установили, что если каждый день мы употребляем чуть менее двух чашек винограда, а также придерживаемся питания с большим количеством жиров, то это способствует сокращению риска так называемой жировой дистрофии печени и приводит к увеличению продолжительности жизни на 4-5 лет. Оказывается, помимо всего прочего, виноград воздействует на экспрессию генов. В нём содержатся вещества, которые увеличивают уровень антиоксидантов. Это способствует омоложению и замедлению возрастных процессов в организме.Что касается экспрессии генов в головном мозге, то она благотворно влияет на интеллект, как показали наблюдения среди лабораторных мышей. Правда, их выводы не всегда подтверждаются дальнейшими исследованиями среди людей, но уже полученные результаты следует признать позитивными. Виноград давно считается одним из полезнейших продуктов на нашей планете именно за счёт высокого уровня антиоксидантов.Окислительный стресс в организме - причина старения и развития целого ряда патологических процессов. Для того, чтобы уменьшить воздействие окислительного стресса и молекул под названием свободные радикалы нам и требуются антиоксиданты. Виноград обеспечивает высокий их уровень, он также содержит полезный компонент под названием ресвератрол.