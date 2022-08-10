7 анализов, которые стоит сдать, если вы живете в постоянном стрессе

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Мы часто недооцениваем силу стресса, в то время как постоянные переживания могут буквально разрушить наш организм. Как обезопасить себя? Объясняет эндокринолог.Стрессы мы переживаем постоянно, до нескольких раз в день. Постоянная тревога — это своеобразный «спусковой крючок», который может «разбудить» некоторые болезни, спровоцировать обострение уже имеющихся патологий и даже разрушить нашу психику.Когда человек постоянно стрессует, он начинает жаловаться на:усталость,головные боли,бессонницу,апатию,резкие перепады настроения,повышенный аппетит или же его отсутствие.А еще стресс — это верный союзник старения. Исследование Йельского университета показывает, что хронический стресс заставляет наши биологические часы «тикать» быстрее. Те из 400 участников исследования, кто сообщал о более высоком уровне стресса, демонстрировали признаки ускоренного старения — у них изменялись показатели маркеров болезней, связанных с возрастом.Какие анализы помогут понять, что стресс уже начал разрушат организм? Рассказывает эндокринолог Екатерина Янг.- К сожалению, у многих людей уровень стресса выходит за все возможные рамки. Пациенты часто жалуются мне на плохое самочувствие, проблемы со сном, спазмы в желудке, отсутствие энергии. Стресс обостряет любые заболевания. За счет активности кортизола в организме процессы распада преобладают над процессами синтеза, — поясняет эндокринолог.Екатерина Янг перечислила анализы, которые стоит сдать, если вы живете в обстановке постоянного стресса.Общий белокЭто суммарное количество всех видов белков, которые циркулируют в сыворотке крови. Определение уровня общего белка в крови рекомендуется в качестве скринингового обследования с целью поиска нарушений обмена углеводов, белков, жиров и микроэлементов, что отражается на функции печени, поджелудочной железы, почек и так далее.Оптимум — не ниже 70-75 г/лПод воздействием стресса показатель снижается. Это можно заметить по усиленному выпадению волос, ломкости ногтей, плохой регенерации кожи.Коэффициент де РитисаЭто соотношение активности сывороточных АСТ и АЛТ. Они считаются двумя наиболее важными показателями состояния печени. В норме их концентрация и их соотношение между собой в плазме крови — величины постоянные.Оптимум — 1,33-1,75МочевинаПовышается мочевина в крови при инфекциях, травмах, ожогах, приеме глюкокортикоидов. А вот снижение — один из признаков катаболизма и истощения аминокислотного пула, проще говоря, это верный знак, что организм сильно стрессует.Оптимум — 10-16 мг/дл или 3,5-5,7 ммоль/лТрансферринЭто главный белок-переносчик железа в плазме крови. Он образуется в печени из аминокислот, которые всасываются из пищи в процессе переваривания.- Низкий уровень — косвенный признак дефицита белка, который распадается при стрессе. Говорит о том, что нет возможности связать свободное железо крови и нарастает оксидативный стресс, — поясняет эндокринолог.Референс (или среднее значение) — 2-3,6 г/лОбщий холестеринПри сильном стрессе холестерин, а также триглицериды, индекс НОМА (способ оценки инсулинорезистентности — Прим. Ред.) повышаются. Это говорит о том, что в организме происходят процессы, которые могут спровоцировать ожирение, сахарный диабет и проблемы с метаболизмом.Норма: