7 анализов, которые стоит сдать, если вы живете в постоянном стрессе
Стрессы мы переживаем постоянно, до нескольких раз в день. Постоянная тревога — это своеобразный «спусковой крючок», который может «разбудить» некоторые болезни, спровоцировать обострение уже имеющихся патологий и даже разрушить нашу психику.
Когда человек постоянно стрессует, он начинает жаловаться на:
усталость,
головные боли,
бессонницу,
апатию,
резкие перепады настроения,
повышенный аппетит или же его отсутствие.
А еще стресс — это верный союзник старения. Исследование Йельского университета показывает, что хронический стресс заставляет наши биологические часы «тикать» быстрее. Те из 400 участников исследования, кто сообщал о более высоком уровне стресса, демонстрировали признаки ускоренного старения — у них изменялись показатели маркеров болезней, связанных с возрастом.
Какие анализы помогут понять, что стресс уже начал разрушат организм? Рассказывает эндокринолог Екатерина Янг.
- К сожалению, у многих людей уровень стресса выходит за все возможные рамки. Пациенты часто жалуются мне на плохое самочувствие, проблемы со сном, спазмы в желудке, отсутствие энергии. Стресс обостряет любые заболевания. За счет активности кортизола в организме процессы распада преобладают над процессами синтеза, — поясняет эндокринолог.
Екатерина Янг перечислила анализы, которые стоит сдать, если вы живете в обстановке постоянного стресса.
Общий белок
Это суммарное количество всех видов белков, которые циркулируют в сыворотке крови. Определение уровня общего белка в крови рекомендуется в качестве скринингового обследования с целью поиска нарушений обмена углеводов, белков, жиров и микроэлементов, что отражается на функции печени, поджелудочной железы, почек и так далее.
Оптимум — не ниже 70-75 г/л
Под воздействием стресса показатель снижается. Это можно заметить по усиленному выпадению волос, ломкости ногтей, плохой регенерации кожи.
Коэффициент де Ритиса
Это соотношение активности сывороточных АСТ и АЛТ. Они считаются двумя наиболее важными показателями состояния печени. В норме их концентрация и их соотношение между собой в плазме крови — величины постоянные.
Оптимум — 1,33-1,75
Мочевина
Повышается мочевина в крови при инфекциях, травмах, ожогах, приеме глюкокортикоидов. А вот снижение — один из признаков катаболизма и истощения аминокислотного пула, проще говоря, это верный знак, что организм сильно стрессует.
Оптимум — 10-16 мг/дл или 3,5-5,7 ммоль/л
Трансферрин
Это главный белок-переносчик железа в плазме крови. Он образуется в печени из аминокислот, которые всасываются из пищи в процессе переваривания.
- Низкий уровень — косвенный признак дефицита белка, который распадается при стрессе. Говорит о том, что нет возможности связать свободное железо крови и нарастает оксидативный стресс, — поясняет эндокринолог.
Референс (или среднее значение) — 2-3,6 г/л
Общий холестерин
При сильном стрессе холестерин, а также триглицериды, индекс НОМА (способ оценки инсулинорезистентности — Прим. Ред.) повышаются. Это говорит о том, что в организме происходят процессы, которые могут спровоцировать ожирение, сахарный диабет и проблемы с метаболизмом.
Норма:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://doctorpiter.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий