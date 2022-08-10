Горячие пища и напитки способны вызывать рак: врач Зимина

Привычка есть пищу горячей ассоциируется с более высоким риском рака, предупредила врач Светлана Зимина.Употребление горячих напитков и пищи связно с подверженностью людей раку ротовой полости и пищевода, сообщила Зимина в интервью. По словам медика, риск данных видов рака в связи с привычкой есть и пить все горячим в два раза выше по сравнению с людьми, у которых она отсутствует.«Напитки и пища температурой выше 60 градусов, употребляемые на регулярной основе, вдвое увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований полости рта и пищевода», - сказала Зимина Ura.ru.Медик объяснила, что еда и питье указанной температуры могут незаметно повреждать слизистую оболочку пищеварительного тракта, вызывать ожоги. Поврежденные участки становятся «воротами» для патогенных микроорганизмов, инфекционных компонентов, вызывающих их воспаление, ведущее к злокачественному перерождению клеток.Зимина посоветовала не есть блюд и не пить напитков температурой более 50. Особенно важно не употреблять ничего горячего людям, у которых уже имеются проблемы с ЖКТ, при которых страдает слизистая.