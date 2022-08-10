Врач объяснила, в каких случаях аспирин эффективен

Врач-терапевт Алисия Милинис объяснила, при каких проблемах со здоровьем стоит принимать аспиринАлисия отметила, что ацетилсалициловая кислота, действующее вещество аспирина, эффективно работает как противовоспалительное, жаропонижающее и обезболивающее средство. Многое, по словам эксперта, зависит от дозировки:1. Ацетилсалициловую кислоту в дозах свыше 325 мг (500-1000 мг) применяют в качестве обезболивающего и противовоспалительного лекарства.2. В дозах 50-75-100-300-325 мг у взрослых его главным образом применяют в качестве антиагрегантного лекарственного средства.Однако она также отметила, что не стоит забывать о побочных действиях препарата – он строго запрещен тем, у кого накануне случился геморрагический инсульт. Помимо этого аспирин способен вызывать внутренние и носовые кровотечения и нарушать работу печени и почек при долго употреблении.