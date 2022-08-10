Мощные лекарства нужны при подозрениях на рассеянный склероз

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Выдача пациентам с подозрением на рассеянный склероз мощных лекарств может избавить их от пожизненных тяжелейших симптомов. Такое мнение высказали эксперты.Британские эксперты полагают что если у каких-то пациентов еще только подозревают наличие рассеянного склероза, который формально не диагностирован, им уже необходимо выдавать мощные лекарства. В этом случае человек может рассчитывать избавиться от самых тяжелых симптомов этого неизлечимого заболевания, часто усаживающих своих жертв в инвалидные коляски. В настоящий момент самые сильные лекарства, воздействующие на изначальную причину неврологического заболевания, предоставляются только людям на поздних стадиях рассеянного склероза. Однако всё большее число доказательств предполагает важность выдачи этих лекарств ещё до ухудшения симптоматики, это может стабилизировать состояние на срок не менее 10 лет.Впервые в истории науки британские эксперты изучат данную методику лечения пациентов на самых ранних стадиях рассеянного склероза. На территории Туманного Альбиона около 130 000 жертв этого тяжелого заболевания, из-за которого иммунная система человека начинает атаковать миелиновую оболочку нервов в мозге и позвоночнике, что плавно приводит к нарушениям подвижности, зрения и речи, мышечным спазмам, расстройства мочевого пузыря и усталости. Средств излечения рассеянного склероза нет. Существует несколько типов этого заболевания, самым распространенным считается рецидивирующе-ремиттирующий, от которого страдает до 80%. Спорадически симптомы пациента ухудшаются, а порой наступает длительная, занимающая иногда несколько лет ремиссия.В ходе исследования ученые из Университета королевы Марии планирует отобрать 40 пациентов, которые уже посещали врачей общей практики с подозрением на рассеянный склероз. Все пройдут через МРТ для поиска характерных следов болезни в мозге. 20 добровольцев, симптомы у которых проявились в последние 14 дней, будут получать препарат натализумаб каждые четыре недели на протяжении 6 месяцев. Это лекарство останавливает атаки иммунной системы на мозг и позвоночник, из-за которых гибнет миелин. Лекарство сохраняется в организме только на 8 недель, а другие могут оставаться на 18 месяцев или дольше. Поэтому если среди этих 20 человек всё-таки обнаружатся люди, у которых нет рассеянного склероза, они могут отказаться от лечения без всяких возможных побочных эффектов. Другие 20 пациентов будут получать плацебо.