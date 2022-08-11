Как избавиться от нездоровых привычек и почему сила воли здесь ни при чём

Возможно, вы каждый день начинаете с чашки кофе. Тогда вы похожи на большинство американцев. Привычка регулярно пить кофе, чтобы проснуться и взбодриться, иногда может лишь мешать. Американские учёные решили выяснить, что побуждает вообще людей употреблять кофе и как с привычкой связана сила воли.Учёные опросили более 100 человек - любителей кофе, чтобы узнать, осознают ли они, какую роль в их жизни играет привычка. Участники исследования говорили, что они пьют кофе из-за усталости. Однако после анализа всех результатов выяснилось, что люди переоценивают влияние усталости и недооценивают влияние привычки. То есть они объясняют свои действия чаще не привычкой, а усталостью или какими-то другими обстоятельствами.Кроме того, от привычек, в том числе вредных, сложно избавиться. Причина этого заключается в том, что на самом деле человек не может их полностью контролировать. Конечно, он может отказаться от чашки кофе благодаря силе воли, но постоянно так делать очень тяжело (как раз-таки из-за привычки).Есть у привычки как явления и положительные стороны. Например, она помогает удерживать поведение человека в определённых рамках. Одно исследование показало, что в дни, когда люди с плохо сформированными и с хорошо сформированными привычками к спортивным тренировкам собирались заниматься, количество физической активности у них было примерно одинаковым. А вот в дни, когда у них было не так много мотивации, люди с сильными привычками были активнее.Американцы при ответе на вопрос о том, что им мешает изменить свой образ жизни на здоровый, чаще всего ссылаются на отсутствие силы воли. При этом научные исследования демонстрируют, что на самом деле люди, которые успешнее остальных в достижении долгосрочных целей, в повседневной жизни реже проявляют силу воли. Это ещё раз доказывает, что на самом деле со временем сила воли ослабевает и преобладать в жизни человека начинают привычки.Так как же можно изменить привычки? По словам учёных, это должно начинаться со среды, которая поддерживает эти привычки. Согласно исследованиям, люди, которые реже видят в магазинах пачки сигарет, реже покупают сигареты.Ещё один способ справиться с вредными привычками - создать условия, при которых вам было бы сложно действовать в соответствии с нежелательными привычками и легко - в соответствии с желательными. Так, в одном исследовании говорится, что переработка мусора увеличилась после того, как пустые мусорные баки стали размещать не в 4 метрах от полных баков, а рядом с ними.