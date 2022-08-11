Назван простой способ избежать появления лишнего веса

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Появление лишнего веса может быть связано с пищевым расстройством, и простым способом избежать проблемы является употребление определенного количества жидкости, говорит эксперт Иван Алименко.Алименко, занимающийся лечением пищевых расстройств, рассказал в интервью, что в некоторых случаях к избыточному весу приводит «подкорковый аппетит», при котором у человека снижена чувствительность к жажде. Когда организм такого человека нуждается в жидкости, он ощущает не жажду, а голод, повышенный аппетит.«У людей с лишним весом при расстройстве пищевого поведения вместо желания выпить воды может возникать желание съесть что-то. Когда вместо утоления жажды человек начинает утолять голод, он может набрать еще больше лишних килограммов», – заметил Алименко.По словам специалиста, существует простой способ избежать появления лишнего веса из-за данной проблемы. С этой целью эксперт порекомендовал ежедневно употреблять «определенное количество жидкости». Он подчеркнул, что вода препятствует развитию подкоркового аппетита, который активизируется вместо чувства жажды.Совет эксперта: ежедневно следует пить жидкость, исходя из расчетаг30 мг на один килограмм человеческого веса.«Это поможет избежать лишней тяги к пище и набора веса», – постулировал специалист.