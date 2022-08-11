Опасные составы: какие средства вредят здоровью

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В составах косметики и бытовой химии бывает действительно сложно разобраться неподготовленному человеку, так как многие названия в составе могут казаться всего лишь набором слов. Однако случается и такое, что недобросовестные производители добавляют в косметику ингредиенты, которые могут повлиять на здоровье человека, особенно при длительном применении.Эксперт уверена, что разделять опасные и безопасные ингредиенты в косметике можно с помощью технического регламента таможенного союза ТР ТС 009/2011 “О безопасности парфюмерно-косметической продукции”. В нем указаны ингредиенты, которых ни в коем случае не должно быть в косметике. Некоторые блогеры и другие эксперты эксперты рассказывают и о других опасных ингредиентах, но у этого нет доказательной базы.“Взять, например, натрия лауретсульфат или феноксиэтанол. С точки зрения ТР ТС 009/2011 натрия лаурет сульфат — безопасный ингредиент, не способный (в чаще всего используемом диапазоне процентов ввода 5-15%) на часто приписываемое для него: иссушать, раздражать, провоцировать”Есть ингредиенты, которые запрещено использовать в косметике и бытовой химии. Они также отмечены в регламенте:“Если при этом открыть ТР ТС 009/2011, то в запрещенных в косметике ингредиентах можно увидеть в том числе: ретиноевую кислоту, соли золота, гормоны, метилхлоризотиазолинон (в несмываемой косметике), трихлоруксусную кислоту, антибиотики, клетки или ткани человеческого происхождения”В регламенте можно найти ингредиенты, которые можно использовать в косметике, но в ограниченных количествах. Как правило, там указан тот процент, который должен быть в составе. Если его будет больше, то использовать средство будет опасно."В ограниченных количествах можно использовать пероксид водорода, гидроксид калия, гидрохинон, цинка пиритион и другие. И если в регламенте по какому-либо ингредиенту указано ограничение в 1%, то нарушать это ограничение и вводить, например, 2%, невозможно"Однако даже при существовании ограничительных документов некоторые бренды пытаются обходить запреты и используют в своих составах запрещенные ингредиенты, опасные для покупателей:Ретиноевая кислота и ее солиПри использовании это вещество должно быть ограничено, но на маркетплейсах можно найти массу косметики, где ретиноевая кислота указана в составе. Эти косметические средства обещают отшелушить кожу, сделать ее более упругой, эластичной и разгладить морщины. Однако ретиноевая кислота должна продаваться исключительно в аптеках.“Ретиноевая кислота и ее соли чреваты агрессивностью для кожи, которую сложно просчитать рядовому покупателю. Именно поэтому препараты с ней сугубо фармацевтические. Многочисленным продажам таковых стоит разве что сильно удивиться. Кремы с ретиноевой кислотой на маркетплейсе представлены без каких-либо ограничений и без каких-либо сопровождений. За ретиноевый дерматит ответственности не понесет никто, никто кроме покупателя”Трихлоруксусная кислотаЕще одна кислота, которую часто используют в пилингах для отшелушивания кожи и придания ей упругости. Производители обещают, что после подобного средства кожа обновится и будет более эластичной, а мелкие морщины разгладятся. Однако Анна Шарова не рекомендует использовать косметику с этим ингредиентом в составе в качестве домашнего ухода. Это может быть опасно.“Трихлоруксусная кислота может быть представлена только в пилингах специального назначения, которые опять-таки отнесены к фармацевтической группе. Если какой-то ингредиент кажется опасным или таковым преподносится, просто откройте приложения ТР ТС 009/2011, введите ингредиент в строку поиска, и, вуаля, сомнения либо подтвердится, либо не оправдаются совсем”