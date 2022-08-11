Болят лодыжки и колени: как распознать подагру и что делать?

Внезапная и сильная боль в области голеностопного сустава может быть следствием травмы: но вы точно знаете, что не подворачивали ногу и нигде её не повреждали. Рассказываем, как распознать первый приступ подагры и что делать.Подагра известна с древнейших времен. Ее симптомы описывал еще Гиппократ в 400-ом году до нашей эры, а первое по-настоящему точное описание болезни появилось в XVII веке. В то время подагру называли болезнью королей или болезнью аристократов: считалось, что она развивается у тех, кто пьет много вина, ест много мяса и вообще излишне упитан. Как ни странно, в некотором смысле средневековые врачи были правы: подагрой действительно намного чаще страдают в развитых странах, чем в развивающихся, а рацион, в котором слишком много мяса и алкоголя – один из основных факторов риска.Почему появляется подагра?При подагре вокруг и внутри суставов откладываются кристаллы урата – солей мочевой кислоты. Из-за этого сустав теряет подвижность, воспаляется, деформируется, может начаться образование так называемого тофуса – нездорового уплотнения подкожной клетчатки. Если болезнь запустить, эти тофусы могут проникнуть в другие органы: например, в почки, спровоцировав образование камней, и даже в сердечные клапаны.Основная причина возникновения подагры – нарушения обмена веществ. Генетическая предрасположенность, прием некоторых медикаментов, перенесенные заболевания могут повысить вероятность болезни, однако самая главная причина – переедание и злоупотребление алкоголем. Чем выше концентрация мочевой кислоты в организме, тем скорее разовьется подагра. Рыба, мясо и мясопродукты, продукты с высоким содержанием фруктозы, алкоголь – все эти лакомства повышают уровень мочевой кислоты. Чем чаще и больше мы их едим, тем выше риск подагры.Какие симптомы подагры?Изменения кожиОбратите внимание на состояние кожи: если в области сустава кожа стала ярко-красной, если она кажется блестящей и теплой наощупь, это может быть признаком приступа подагры.Повышенная чувствительностьОбласть лодыжек внезапно стала чувствительна к самым легчайшим прикосновениям? Настолько, что даже воздействие легчайшей ткани ощущается как неприятное или даже мучительное? Не тяните, обращайтесь к врачу: это может быть признаком подагры.ОтёкиМочевая кислота вызывает раздражение и воспаление, а также твердые отеки. Разумеется, их размер зависит от стадии заболевания: пугающие отеки размером с мячик для гольфа скорее характерны для тех, кто живет с подагрой уже не первый год.Но при остром приступе подагры действительно формируется отек, который может сохраняться в течение длительного времени, до нескольких недель. Так что если у вас часто отекают лодыжки, стоит проверить, не развивается ли у вас подагра.Нарушение подвижностиПрипухлость, отеки, боль и повышенная чувствительность: все эти симптомы подагры, разумеется, способны негативно сказаться на подвижности сустава и ограничить его подвижность. Если вам становится трудно нагружать коленный или голеностопный сустав, пожалуйста, обратитесь к врачу – даже если спустя какое-то время острый приступ проходит и вы чувствуете облегчение.Боль возникает внезапно и резкоНесмотря на то, что подагра развивается постепенно, до определенной стадии она может никак себя не проявлять. И первый приступ может оказаться неприятным сюрпризом: вы просто внезапно ощутите сильную боль в области лодыжки или колена. Если вы точно уверены, что причиной не может быть травма, обязательно обратитесь к врачу.Приступ случается ночьюКак ни странно, приступы подагры чаще всего случаются ночью, и как правило они настолько сильны, что человек просыпается от боли. У медицины пока нет объяснения, почему так происходит, но многие специалисты сходятся во мнении, что это связано с изменением температуры тела во сне. Как правило, когда мы спим, температура нашего тела снижается, а стопы и лодыжки, так как они дальше всего от сердца, охлаждаются особенно сильно. Мочевая кислота под воздействием холода превращается в кристаллы, которые и оседают в области стоп и лодыжек и вызывают приступ.Как лечится подагра?Полностью вылечить подагру, к сожалению, невозможно. Но современная медицина научилась предотвращать развитие и купировать боль. Как правило, используются обезболивающие и противовоспалительные препараты, назначается физиотерапия. Самым важным в лечении подагры остается соблюдение диеты: больным рекомендовано исключить из рациона красное мясо, алкоголь, субпродукты, грибы и бобовые.Если началось образование тофусов (подкожных «шишек»), их можно удалить с помощью операции.Как снизить риск подагры?Профилактика подагры особенно актуальна для тех, у кого в семье были случаи этого заболевания, а также для тех, у кого диагностированы заболевания, повышающие риск. Впрочем, даже если вы не входите в группу риска, рекомендуем соблюдать эти правила: подагра часто развивается не только в пожилом возрасте, но и у совсем молодых и относительно здоровых людей.Больше пейтеВода помогает растворять и выводить из организма мочевую кислоту, препятствует образованию кристаллов.Следите за весомНесколько лет назад исследователи из американской клиники Мэйо доказали, что лишний вес – один из серьезных факторов, существенно повышающих риск подагры. Чем полнее человек, чем активнее вырабатывает его организм мочевую кислоту и тем медленнее почки ее выводят.Питайтесь правильноУменьшите в рационе долю продуктов, которые способствуют выработке мочевой кислоты: морепродуктов, красного мяса, сои, бобов и чечевицы, а также гороха.Пейте меньше алкоголяВ идеале – откажитесь от него вовсе, но если такой возможности нет, постарайтесь ограничиваться одной-двумя порциями в неделю.