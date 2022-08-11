После приёма лекарств лучше ложиться на правый бок

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Ложитесь на правый бок для того, чтобы организм лучше абсорбировал принятые лекарства. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джонса Хопкинса в США.Приём лекарств лёжа на правом боку ускоряет их действие, как показало новое исследование. Его авторы утверждают, что положение тела воздействует на то, как наш желудок абсорбирует лекарственные средства. Учёные использовали особую модель, базирующуюся на анатомии человеческого желудка, для анализа и понимания эффективности проглатываемых таблеток.Получены новые доказательства того, что человека необходимо информировать о том, в каком положении ему надо находиться после проглатывания таблеток. Сейчас таких советов нет, а в инструкциях к препаратам пишут лишь о том, следует ли их пить до приёма пищи или после. Учёные утверждают, что проглатывание таблеток - довольно сложный способ предоставить нашему организму активные фармацевтические ингредиенты, поскольку биодоступность лекарств в желудочно-кишечной системе зависит от их содержимого и от постоянно изменяющейся физиологической окружающей среды желудка.Когда человек ложится на левый бок, то вход в желудок максимально расширяется. Модель созданная американскими учёными, является очень реалистичной с анатомической точки зрения и в плане морфологии желудка человека. Она показала, что нахождение на правом боку увеличивает скорость поглощения ингредиентов от лекарств, а на левом боку таблетки и вовсе перестают двигаться в нашем желудке.