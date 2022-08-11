Доказано: мы всю жизнь принимали обезболивающие неправильно

Они, конечно, подействуют в любом случае, но медленнее, чем хотелось бы. А причина, по мнению ученых, в неправильном положении тела — ждать, пока лекарство подействует, нужно в определенной позе.Кажется, ну чего может быть проще — выпить лекарство. Вот таблетка, вот вода, положил в рот, запил — и дело с концом. Основное правило — не запивать ничем, кроме воды — усвоили, а что еще надо?Еще надо, говорят исследователи из Университета Джона Хопкинса, принять правильную позу. Стоя, и даже сидя, лекарство усвоится медленнее. Это выяснилось в результате компьютерного моделирования, которое позволило рассчитать и сравнить скорость высвобождения фармацевтического ингредиента, проходящего через привратник желудка в двенадцатиперстную кишку.Свои выводы ученые опубликовали в журнале Physics of Fluids. По их данным, эффективнее всего после приема обезболивающих лежать на правом боку. А вот переворот на левый бок, наоборот, отсрочит начало действия препарата.- Чаще всего мы принимаем лекарства перорально, — говорит соавтор исследования профессор Раджат Миттал. — Когда таблетка достигает желудка, именно движение его стенок, а также свойства содержимого определяют скорость, с которой лекарство растворяется. Но надо понимать, что во многом на процесс влияют и расстройства желудка, например, гастропарез, который замедляет процесс его опорожнения.Как пояснили ученые, быстрее всего желудок опорожняется, когда человек лежит на правом боку. У тех, кто чаще лежит на левом, процесс идет медленнее, а значит лекарство начнет действовать позднее. Кстати, это касается всех правосторонних поз.Впрочем, отметим, что касается это не всех лекарств. У некоторых препаратов, в частности предназначенных для лечения железодефицитных анемий, в инструкциях отдельно оговорено: их нельзя принимать лежа. Поэтому сначала обязательно проконсультируйтесь с врачом.