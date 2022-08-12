90% побочных эффектов статинов выдуманы

Исследование предполагает, что 90% побочных эффектов статинов, о которых сообщают пациенты, в реальности развиваются только в их воображении. К какому выводу пришли учёные Имперского колледжа Лондона.В медицинском сообществе нет согласованной позиции по поводу пользы или вреда статинов. Известно, что эти средства для снижения холестерина уменьшают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, но также сообщается и о том, что они имеют относительно высокий уровень побочных эффектов. Бесчисленное количество исследований наблюдало за воздействием статинов на организм, и практически каждый третий пациент жаловался на наличие побочных эффектов. И вот новое исследование подвергло сомнению всё, что нам известно об этих побочках.Находящимся под строгим наблюдением добровольцам давали статины, а в контрольной группе плацебо, от которого не могли возникать никакие побочные эффекты. Оказалось, что 90% участников исследования, которые жаловались на «невыносимые побочные эффекты» из-за приема, как им казалось, мощных статинов, в реальности употребляли плацебо. А это значит, что все эти побочки не вызывались какими-либо химическими реакциями.Это крайне важное наблюдение, поскольку очень многие люди отказываются от приёма статинов, опасаясь развития побочных эффектов. Некоторые люди испытывают те или иные побочки, которые кажутся им вполне реальными, но их причиной является самовнушение, а вовсе не таблетки. Следовательно, от статинов ни в коем случае отказываться нельзя, ведь это один из наиболее эффективных инструментов профилактики сердечно-сосудистых болезней.