Диетолог рассказал, безопасно ли покупать арбузы на обочине

По словам медика, отравление арбузом происходит довольно часто. Однако, как правило, это связано не с высоким содержанием нитратов, а с несоблюдением норм гигиены:"Такие симптомы, как тошнота, диарея, боль в животе, чаще всего сопровождают кишечную инфекцию, симптомы которой возникают при попадании в организм бактерий, живущих на поверхности арбуза или фруктов и овощей, выращенных в открытом грунте",– пояснил Моисеенко в беседе с изданием МИР 24.Если пренебречь мытьем арбуза, то бактерии могут проникнуть в мякоть, а затем в желудочно-кишечный тракт.Эксперт добавил, что риск отравиться арбузом, купленным на обочине, гораздо выше, чем на рынке или в супермаркете. На организованных рынках у продавцов есть документация, подтверждающая качество продукции, поэтому риск отравиться ниже.