Диетолог рассказал, безопасно ли покупать арбузы на обочине
"Такие симптомы, как тошнота, диарея, боль в животе, чаще всего сопровождают кишечную инфекцию, симптомы которой возникают при попадании в организм бактерий, живущих на поверхности арбуза или фруктов и овощей, выращенных в открытом грунте",– пояснил Моисеенко в беседе с изданием МИР 24.
Если пренебречь мытьем арбуза, то бактерии могут проникнуть в мякоть, а затем в желудочно-кишечный тракт.
Эксперт добавил, что риск отравиться арбузом, купленным на обочине, гораздо выше, чем на рынке или в супермаркете. На организованных рынках у продавцов есть документация, подтверждающая качество продукции, поэтому риск отравиться ниже.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctor.rambler.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий