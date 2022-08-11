Почему только некоторые люди заболевают диабетом второго типа

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Учёные из Университета Орегона решили ответить на давно занимающий науку вопрос. Известно, что ожирение заметно повышает риск диабета второго типа, но почему же не все жертвы лишнего веса сталкиваются с этим метаболическим расстройством?Новая аналитическая технология, разработанная американскими учёными, позволила раскрыть давнюю загадку, связанную с диабетом второго типа. Почему какие-то жертвы ожирения сталкиваются с этой болезнью, а какие-то нет? У каждого десятого американца имеется этот диабет - тяжёлое метаболическое нарушение, влияющее на метаболизм глюкозы или сахара, являющегося основным источником энергии. Чаще всего причиной диабета является ожирение.Для изучения процессов, происходящих ещё до ранней стадии системной инсулинорезистентности, учёные создали новый аналитический метод под названием анализ мультиорганной сети. Они хотели узнать, какие органы, биологические сигнальные пути и гены вовлечены в развитие диабета. Результаты продемонстрировали, что определённая разновидность микробиома кишечника заставляет белую адипоздую жировую ткань вырабатывать клетки макрофаги - это крупные клетки иммунной системы, связанные с инсулинорезистентностью.В человеческом теле белая жировая ткань является основным источником жира. Эксперименты и анализы предсказывали, что состоящая из большого количества жиров и сахаров диета вызывает повреждения жировой ткани, связанные с процессом синтеза энергии. А это приводит к системной инсулинорезистентности. Следовательно, модификация микробиоты человека для её воздействия на показатели инсулинорезистентности через клетки макрофаги может стать новой терапевтической стратегии защиты от диабета второго типа.