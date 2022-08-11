Раскрыты самые опасные препараты для поджелудочной железы

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Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов назвал опасные для поджелудочной железы препараты."Для поджелудочной опасны антибиотик тетрациклин, некоторые жаропонижающие, антибиотики метронидазол, нифурунтаин, который используется для кишечных инфекций в основном, мочегонные, женские половые гормоны эстрогены, которые используются с противозачаточной целью",– рассказал медик.По словам Вялова, многие женщины годами пользуются противозачаточными препаратами, не задумываясь об их влиянии на поджелудочную железу. Врач подчеркнул – из-за неаккуратного потребления некоторых медикаментов у человека может развиться панкреатит или рак поджелудочной железы.