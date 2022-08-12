Посмотрите на язык: утренний симптом высокого уровня сахара в крови

Сахарный диабет — распространенное заболевание, при котором в крови происходит резкий скачок сахара.Сахарный диабет второго типа часто «идет в одной связке» с ожирением. Обе формы заболевания, если их не лечить, могут вызвать серьезные осложнения, предупреждают медики.Один из симптомов высокого уровня сахара в крови можно увидеть утром.— Наиболее очевидным симптомом высокого уровня сахара в крови может быть сухость во рту, из-за которой язык становится шершавым. Вы, возможно, заподозрили неладное, если провели ночь, часто вставая, чтобы помочиться и попить. Жажда и учащенное мочеиспускание возникают, когда уровень глюкозы в крови действительно высок, — сообщает Лондонский диабетический центр.Люди с диабетом и преддиабетом из-за высокого уровня глюкозы в крови и слюне более восприимчивы как к сухости во рту, так и к грибковым инфекциям.Ксеростомия – один из симптомов диабета. Это сухость во рту, вызванная сниженным (или отсутствующим) выделением слюны. Ксеростомия является частной жалобой у пожилых людей.При ксеростомии язык ощущается как шершавый, отмечают специалисты. Уменьшение слюноотделения негативно влияет на пищеварение и сильно снижает защиту слизистой оболочки рта. Зубы при этом подвержены образованию налета, что приводит к быстрому развитию кариеса, воспалениям пародонта и развитию инфекций.Многие из ранних симптомов диабета незаметны или вообще отсутствуют, поэтому это состояние часто называют «тихим убийцей». Некоторые из них включают неспецифическую усталость, сонливость, ухудшение зрения, сексуальные трудности, плохое заживление ран, грибковые инфекции и фурункулы.Классические симптомы сахарного диабета:постоянная жажда;частое мочеиспускание.сильная усталость;длительное заживление царапин, ссадин, ран;покалывание в ногах;ухудшение зрения.