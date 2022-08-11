Брокколи и йогурт: два продукта для борьбы с раком

По данным сингапурских ученых, для профилактики рака стоит почаще есть брокколи с натуральным йогуртом (без всяких добавок).Результаты исследования опубликованы в Food.News. Ученые провели его на лабораторных мышах. Грызунов разделили на две группы, одна из которой ела смесь йогурта и брокколи, а другая нет.Выяснилось, что эта смесь помогла устранить около 75 процентов опухолей у мышей с раком толстой кишки. Специалисты утверждают, что она «сработала» исключительно в отношении раковых клеток толстой кишки, хотя у грызунов были и другие виды онкологии.Медики советуют употреблять комбинацию пробиотиков (они содержатся в йогурте) с брокколи и для профилактики рака, и для устранения раковых клеток, которые могли остаться в организме после удаления опухоли.Брокколи обладает уникальными свойствами: она содержит сульфорафан, способный нейтрализовать вред от конечных продуктов гликирования. Это один из ключевых факторов быстрого старения. Также с ними связаны сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет второго типа, рак, болезнь Альцгеймера.Сульфорафан может тормозить и даже предотвращать рост опухолей, снимает воспаление, отмечают эксперты. Он есть также в цветной, белокочанной капусте, кольраби, кресс-салате, но в брокколи его больше всего.Брокколи содержит мощные антиоксиданты, нейтрализующие повреждения, вызванные свободными радикалами. Это тоже защищает организм от развития рака.В брокколи есть множество соединений, помогающих уменьшить воспаление. Кемпферол, например, является флавоноидом, который обладает мощным противовоспалительным потенциалом. Употребление брокколи во время курения тоже снижает маркеры воспаления.Брокколи богата клетчаткой, поддерживающей здоровье пищеварительной системы.