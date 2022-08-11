Кому нужно пить поливитамины каждый день, а кому нет: объясняют врачи

По словам доктора Питера Коэна из Гарвардской медицинской школы и Кембриджского альянса здравоохранения, многие из нас вовсе не нуждаются в том, чтобы каждое утро принимать поливитамины. Вместо этого по утрам лучше просто пить стакан воды. Но существуют также исключения: это люди с определёнными заболеваниями.Целевая группа по профилактическим услугам США недавно обнаружила, что среднестатистический американец не получает никакой особой пользы для здоровья при ежедневном приёме поливитаминов. Обзор специалистов был опубликован в JAMA, и в рамках этого исследования анализировались 84 научные работы, в которых приняли участие почти 700 тысяч человек.Учёные отмечают, что им не удалось найти практически никаких доказательств, что витамины и минеральные добавки защищают от рака и болезней сердца и предотвращают раннюю смерть. Подавляющему большинству людей такие добавки не помогут.Что касается людей, которые должны пить витамины по медицинским показаниям, то это бывает в нескольких случаях. Врачи могут рекомендовать принимать добавки, если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, если он вынужден соблюдать диету с множеством ограничений, если он перенёс операции по снижению веса. В этом случае эксперты назначают пациенту поливитамины или витамины.