Какие виды сыра полезны для мозга

Исследование показало, что существуют определённые виды сыра, которые представляют пользу для костей. К такому выводу пришли учёные из США.Здоровье костей человека закладывается в первые три десятилетия жизни, и в этот период крайне важно давать организму питательные вещества, укрепляющие минеральную плотность костей. Это же касается и упражнений с отягощениями по мере старения, которые нужны для сохранения прочности костей. Если мы не используем кости или мышцы, то теряем их объём, это хорошо заметно среди людей, которые из-за слабого здоровья не встают с постели. Достаточно через несколько месяцев сделать рентген или сканирование, чтобы увидеть, насколько сильно уменьшилась минеральная плотность костей.И вот новое исследование показало, что употребление двух ломтиков швейцарского сыра ежедневно помогает снизить вероятность развития остеопороза или тяжёлой патологии костей. Причина этого пока точно не установлена, но в сыре содержится витамин К2, который может быть полезен для здоровья. Правда, К2 есть в нескольких видах сыра, но именно в швейцарском обнаружили особый тип этого витамина. Он производится бактериями, которые используются при производстве данного сыра.Вполне возможно, К2 влияет на выработку белка остеокальцина, который образуется в организме при формировании костей. Именно он помогает получать кальций и магний для костей. Остеокальцин важен и для их роста. В исследованиях приняли участие 66 женщин, которые употребляли ежедневно по два ломтика либа швейцарского сыра, либо камамбера. Эксперимент продолжался 6 недель. Оба сыра схожи по количеству жиров и белков, но к исходу наблюдение маркеры образования костей выросли именно утех, кто налегал на швейцарский сыр.