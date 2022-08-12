Какие виды сыра полезны для мозга
Здоровье костей человека закладывается в первые три десятилетия жизни, и в этот период крайне важно давать организму питательные вещества, укрепляющие минеральную плотность костей. Это же касается и упражнений с отягощениями по мере старения, которые нужны для сохранения прочности костей. Если мы не используем кости или мышцы, то теряем их объём, это хорошо заметно среди людей, которые из-за слабого здоровья не встают с постели. Достаточно через несколько месяцев сделать рентген или сканирование, чтобы увидеть, насколько сильно уменьшилась минеральная плотность костей.
И вот новое исследование показало, что употребление двух ломтиков швейцарского сыра ежедневно помогает снизить вероятность развития остеопороза или тяжёлой патологии костей. Причина этого пока точно не установлена, но в сыре содержится витамин К2, который может быть полезен для здоровья. Правда, К2 есть в нескольких видах сыра, но именно в швейцарском обнаружили особый тип этого витамина. Он производится бактериями, которые используются при производстве данного сыра.
Вполне возможно, К2 влияет на выработку белка остеокальцина, который образуется в организме при формировании костей. Именно он помогает получать кальций и магний для костей. Остеокальцин важен и для их роста. В исследованиях приняли участие 66 женщин, которые употребляли ежедневно по два ломтика либа швейцарского сыра, либо камамбера. Эксперимент продолжался 6 недель. Оба сыра схожи по количеству жиров и белков, но к исходу наблюдение маркеры образования костей выросли именно утех, кто налегал на швейцарский сыр.
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