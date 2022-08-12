Как хранить лекарства дома: главные правила

Пополняя домашнюю аптечку, не забывайте о правилах хранения медикаментов.В каждом доме наверняка есть аптечка , в которой хранятся как обязательные лекарства по назначению врача, так и определенный запас медикаментов на разные случаи жизни.Важно выполнять все требования по хранению лекарств – так можно обеспечить сохранность лечебных свойств медикаментов на протяжении всего срока их годности. А вот несоблюдение этих правил может уменьшить их эффективность и даже спровоцировать изменение их свойств, вызвав аллергию или отравление.Как правильно хранить лекарства домаКак правило, большинство лекарств должны храниться в сухом, прохладном, защищенном от света месте, подальше от отопительных и нагревающих приборов.Прежде всего внимательно прочитайте инструкцию , чтобы узнать особые условия для хранения того или иного медицинского препарата. В ней указаны главные особенности хранения и пределы температурного режима именно этого лекарства:если в инструкции по применению рекомендуют хранить лекарства при комнатной температуре или температура не указана, то это означает, что для препарата оптимальна температура от +15° до +25°С;если рекомендуется хранение в прохладном месте, то это означает, что держать лекарство следует при температуре от +8 до +15°С;хранение в темном месте означает, что нужно держать лекарство в защищенном от солнечного света месте;хранение в сухом месте означает, что следует держать лекарство в помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 процентов.Удобно и практично держать лекарственные средства с одинаковой температурой хранения не разрозненно по всему дому, а в одном определенном месте . К примеру, в картонной коробке, пластмассовом или металлическом контейнере, аптечке, косметичке.Оптимальные места хранения лекарств в доме – в прихожей, кладовке или комнате.Не следует держать коробку с лекарствами в ванной комнате из-за повышенной влажности, на кухне, потому что там жарче во время приготовления еды, а также на подоконнике – из-за прямых солнечных лучей.Семьям с детьми в обязательном порядке следует хранить лекарства так, чтобы малыш не смог до них добраться и даже не знал, где они лежат. Желательно вообще не открывать всю аптечку у него на глазах, чтобы не провоцировать любопытство. Ведь ребенок может добраться до медикаментов, когда родители не видят.Дети ни в коем случае не должны играть с лекарствами / Фото: pinterestДаже если у вас нет детей, не пренебрегайте требованием держать лекарства в недоступном для них месте – высокой полочке или запирающемся шкафчике. К вам могут прийти гости с детьми, и малейшее отвлечение взрослых может привести к печальным последствиям, если ребенок достанет упаковку с яркими привлекательными пилюлями.Лучше всего продолжать держать лекарственные средства в их родных заводских упаковках, вместе с инструкцией по применению .Если вам необходимо отрезать часть блистера или отсыпать лекарства из упаковки в контейнер, к примеру, в поездку, не поленитесь написать название, дату выпуска и срок годности препаратов .Жидкие и твердые лекарства во флаконах нужно держать плотно закрытыми, иначе некоторые препараты могут испаряться, поглощать или выделять летучие вещества, или же вступать в реакцию с воздухом.Обязательно записывайте дату вскрытия флакона с лекарством, это можно делать на самой коробке. Это обезопасит вас от употребления испортившихся медикаментов.Не забывайте, что шприцы, бинты и прочие перевязочные материалы также имеют свои условия и сроки хранения. К примеру, со временем упаковка теряет герметичность, из-за чего изделия становятся не стерильными.