Что будет, если бросить курить

Даже если у вас большой стаж, изменения начнутся меньше чем через полчаса после последней сигареты.От вас точно станет лучше пахнуть, не нужно будет бегать на улицу из ресторана, а кошелёк заметно потяжелеет. Но главное — ваше здоровье ощутимо улучшится.Что будет, если бросить куритьЧерез 20 минутПульс снизится. Кровообращение улучшится, руки и ноги станут теплее.К тому же вы перестанете загрязнять воздух: в лёгких есть какой?то объём пространства, который не участвует в дыхании, поэтому они очищаются от дыма не мгновенно.Через 8 часовВосстановится нормальный уровень кислорода в крови, а концентрация угарного газа упадёт в два раза.Через 24 часаУже через сутки уменьшится вероятность сердечного приступа.Через 48 часовВесь угарный газ в крови исчезнет, а лёгкие очистятся от слизи. Вы начнёте лучше чувствовать вкусы и запахи. Рецепторы начнут приспосабливаться к отсутствию никотина.Через 72 часаВам станет легче дышать. Это значит, что бронхи начали расслабляться. Кроме того, будет больше энергии и сил.Через 1–3 месяцаСердце будет лучше качать кровь к мышцам, поэтому физические упражнения станут даваться гораздо легче.Через 3–9 месяцевКашель, заложенность носа, свистящее дыхание, одышка и другие проблемы уменьшатся, потому что лёгкие станут работать на 10% лучше. У клеток, покрывающих дыхательные пути, снова отрастут реснички, которые выгоняют слизь и защищают от инфекций.Энергии будет ещё больше.Через 1 годРиски инфаркта и инсульта снизятся в два раза по сравнению с курильщиками.Через 5 летРиски инсульта станут такими же, как у человека, который никогда не курил.Через 10 летРиск умереть от рака лёгких снизится вдвое. Также уменьшится вероятность других злокачественных образований рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и поджелудочной железы.Какие неприятные симптомы могут быть, если бросить куритьОсобенно тяжело будет в первые 2–3 дня, но в течение нескольких недель симптомы отмены полностью исчезнут.Тяга закурить сноваПочти каждый бросающий хочет снова начать курить. Особенно когда попадает в ситуации, когда рука сама тянулась к сигарете: после первой чашки кофе утром, в баре с друзьями, на работе, после тяжёлого разговора.Как себе помочьОбратитесь к терапевту, чтобы вам назначили лекарства, которые помогут снизить тягу к курению. Если совсем невмоготу, выждите 3–5 минут перед тем, как достать сигарету. За это время вы можете успокоиться и, возможно, передумать. Помните, зачем вы это делаете.Не опускайте руки, если не смогли удержаться: большинству курильщиков требуется 3 попытки, чтобы навсегда отказаться от привычки.Раздражение, ворчливость и нервозностьЗа годы курения организм привык к никотину, он буквально встроился в обмен веществ. Поэтому, когда никотин исчезает, мозг активно протестует: ухудшается настроение, появляется беспокойство и ворчливость.Как себе помочьПомните, что это только симптом отказа от курения и так ваше тело пытается заставить вас дать ему новую дозу никотина. Сделайте несколько глубоких вдохов, попробуйте пройтись или размяться. Возможно, нужно пить меньше кофе, потому что у некурящих кофеин медленнее выводится из организма.Трудности с концентрацией вниманияИз?за изменившегося психологического состояния становится трудно сосредоточиться, особенно в первые дни.Как себе помочьНе будьте к себе слишком строги — это нормально. По возможности в первые дни меньше занимайтесь делами, которые требуют большой концентрации.Проблемы со сномУ впервые бросающих часто возникают проблемы со сном: отсутствие никотина мешает расслабиться, успокоиться.Как себе помочьУсталость и недосып затруднят отказ от курения, поэтому не стесняйтесь обратиться за помощью к врачу.Ложитесь в одно и то же время. Перед сном избегайте напитков с кофеином, жирной и тяжёлой пищи, не смотрите в телефон и другие экраны. Лучше выйдите прогуляться, а потом проветрите комнату.Иногда заснуть мешает никотиновый пластырь. Возможно, его лучше снять за час до сна.Повышение аппетитаПосле отказа от курения аппетит часто немного увеличивается: кто?то заедает стресс, у кого?то чуть меньше расходуются калории, а кому?то просто нравится улучшившийся вкус и запах продуктов.Как себе помочьЕсли вам нужны перекусы, старайтесь выбрать низкокалорийный продукты: овощи, мятные конфеты без сахара, жвачку. Старайтесь не есть перед телевизором или компьютером, сосредоточитесь на приёме пищи, чтобы не проглотить лишнего.Добавьте в режим дня какую?то физическую активность. Например, больше ходите пешком, откажитесь от лифта, делайте зарядку.Что поможет бросить куритьСпециалисты советуют следующее:Выберите дату и внесите её в календарь. Прежде чем начать, выбросите все сигареты.Выпишите причины отказаться от курения.Скажите близким, что вы бросаете.Если вы уже бросали раньше, вспомните, что помогало.Используйте вспомогательные средства вроде жвачки с никотином.Разработайте план на случай, когда вы захотите покурить.Подумайте, какие ситуации вызывают желание курить, чтобы их избегать.Добавьте физической активности, чтобы уменьшить тягу.Старайтесь быть более занятым, чем обычно, чтобы не сорваться от скуки.