Антиоксиданты в сыре могут защитить кровеносные сосуды от повреждения солью

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Некоторые антиоксиданты, содержащиеся в сыре, могут помочь защитить кровеносные сосуды от повреждений, вызванных рационом с высоким содержанием соли – об этом говорят данные исследования специалистов из Университета штата Пенсильвания.Результаты исследования опубликованы в Journal of Nutrition. Ученые констатируют, что при регулярном потреблении пищи с высоким содержанием натрия возникает дисфункция кровеносных сосудов, – однако сыр помогает защитить кровеносные сосуды от повреждения солью. Такой эффект, в частности, возникает, если съедаются четыре порции сыра в день.Главный компонент соли натрий является важным минералом, но организму он нужен только в небольших дозах – не более 2300 мг ежедневно. Слишком большое количество натрия в рационе связано с риском возникновения высокого кровяного давления, гипертонии. В исследовании, о котором пишет Journal of Nutrition, после недели питания с высоким содержанием натрия кровеносные сосуды участников плохо реагировали на ацетилхолин, помогающий им расслабляться (это важно для нормализации давления). Но при включении в их рацион сыра эта проблема исчезала.По словам экспертов, следует продолжить изучение данного эффекта в более крупных исследованиях. Как и возможных механизмов, с помощью которых молочные продукты могут сохранять здоровье сосудов. Пока что они отмечают, что сыр приносит пользу здоровью, когда употребляется в умеренных количествах.«Сыр полон питательных веществ, таких как кальций, жир и белок, фосфор, рибофлавин и цинк. Он также содержит большое количество витаминов А и В12», - напомнили специалисты.