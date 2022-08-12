Компьютерная томография зубов: так ли она необходима

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Томограф сегодня часто используется для диагностики в разных областях медицины. Но так ли он необходим? Не может получиться так, что процедура компьютерной томографии при лечении зубов избыточна? Что это просто дань моде и попытка увеличить стоимость лечения?Диагностика – основа леченияТомография действительно становится неотъемлемым этапом при обследовании пациента, постановке диагноза и разработке схемы лечения. Это исследование высокой точности позволяет врачу увидеть полную картину, учесть малейшие нюансы, исключить неясные моменты. И в итоге поставить правильный диагноз, назначить необходимое лечение. По словам эксперта, диагностика при помощи компьютерной томографии – это залог грамотного лечения. А значит, залог быстрого выздоровления.Когда нужна томография?Не каждому пациенту стоматолог назначает томографию – есть ситуации, когда диагноз ясен. Но когда визуально невозможно точно определить повреждения или аномалии, требуется томограф.Врач направит вас на КТ, если:получена травма челюсти. КТ поможет выявить перелом, смещение, повреждение корней зубов;налицо отклонения в развитии зубов;необходимо ортодонтическое лечение;необходимо эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов зуба);нужно составить план лечения периодонтита или пульпита;назначенное ранее лечение не даёт результатов или же даёт осложнения;запланирована операция – это может быть имплантация, сложное удаление зуба, костная пластика;при подозрении на наличие опухоли.Есть ли противопоказания?Да, как и у любой медицинской процедуры. Но в данном случае противопоказаний немного, КТ не делают беременным и кормящим женщинам.Можно ли без КТ?Такой вопрос иногда задают пациенты, которые опасаются за свое здоровье и думают, что томограф, при всех его достоинствах, наносит организму определенный вред. Однако, в реальности все как раз наоборот – томограф не только точен, но и безопасен, утверждает врач.Да, еще десять лет назад врачи не использовали этот метод диагностики так активно, но если теперь есть такая возможность, то ей нужно пользоваться. Преимущества компьютерной томографии очевидны и неоспоримы:- не нужно никакой специальной подготовки;- процедура занимает буквально считанные секунды, при этом здоровье пациента не подвергается никакому риску, так как лучевая нагрузка минимальная (эту нагрузку можно сравнить с той, которую получает человек при двухчасовом перелете на самолете);- в итоге врач получает трехмерный снимок высокого качества.