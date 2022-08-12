Компьютерная томография зубов: так ли она необходима
Диагностика – основа лечения
Томография действительно становится неотъемлемым этапом при обследовании пациента, постановке диагноза и разработке схемы лечения. Это исследование высокой точности позволяет врачу увидеть полную картину, учесть малейшие нюансы, исключить неясные моменты. И в итоге поставить правильный диагноз, назначить необходимое лечение. По словам эксперта, диагностика при помощи компьютерной томографии – это залог грамотного лечения. А значит, залог быстрого выздоровления.
Когда нужна томография?
Не каждому пациенту стоматолог назначает томографию – есть ситуации, когда диагноз ясен. Но когда визуально невозможно точно определить повреждения или аномалии, требуется томограф.
Врач направит вас на КТ, если:
получена травма челюсти. КТ поможет выявить перелом, смещение, повреждение корней зубов;
налицо отклонения в развитии зубов;
необходимо ортодонтическое лечение;
необходимо эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов зуба);
нужно составить план лечения периодонтита или пульпита;
назначенное ранее лечение не даёт результатов или же даёт осложнения;
запланирована операция – это может быть имплантация, сложное удаление зуба, костная пластика;
при подозрении на наличие опухоли.
Есть ли противопоказания?
Да, как и у любой медицинской процедуры. Но в данном случае противопоказаний немного, КТ не делают беременным и кормящим женщинам.
Можно ли без КТ?
Такой вопрос иногда задают пациенты, которые опасаются за свое здоровье и думают, что томограф, при всех его достоинствах, наносит организму определенный вред. Однако, в реальности все как раз наоборот – томограф не только точен, но и безопасен, утверждает врач.
Да, еще десять лет назад врачи не использовали этот метод диагностики так активно, но если теперь есть такая возможность, то ей нужно пользоваться. Преимущества компьютерной томографии очевидны и неоспоримы:
- не нужно никакой специальной подготовки;
- процедура занимает буквально считанные секунды, при этом здоровье пациента не подвергается никакому риску, так как лучевая нагрузка минимальная (эту нагрузку можно сравнить с той, которую получает человек при двухчасовом перелете на самолете);
- в итоге врач получает трехмерный снимок высокого качества.
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