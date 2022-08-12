Риск старческого слабоумия можно выявить по кардиограмме

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Простейшая разновидность сканирования работы сердца вроде кардиограммы в пожилом возрасте может предсказать, грозит ли нам деменция в следующие 10 лет жизни. Такой вывод сделали исследователи из Университета Джонса Хопкинса.Простая кардиограмма может использоваться для прогнозирования вероятности развития различных видов старческого слабоумие в следующие 10 лет. Исследователи установили, что пожилые люди с аномалиями левого предсердия на треть чаще сталкиваются с неизлечимой болезнью, даже если у них нет никаких симптомов проблем с сердцем. Следовательно, разновидность сканирования, которая используется только для людей с подозрениями на сердечно-сосудистые заболевания и инфаркты, поможет выявить пациентов с повышенным риском деменции.Левое предсердие помогает прокачивать насыщенную кислородом кровь по важнейшим органам в нашем теле, включая мозг. Если этот желудочек работает плохо, то приток крови к мозгу снижается, что и является фактором риска старческого слабоумия. Предсердная кардиопатия - это термин, который объединяет целый ряд патологий, мешающих левому желудочка нормально сокращаться.Всё это может приводить к инсультам и нарушениям сердечного ритма - двум осложнениям, также связанным со старческим слабоумием. В исследовании приняли участие более 5 000 американцев после 70. Наблюдения показали, что предсердная кардиопатия является независимым фактором риска, а выявить её можно с помощью кардиограммы и других разновидностей сканирования сердца.