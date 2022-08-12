Сомнолог Полуэктов: сны могут подсказать решение проблемы, которая мучает вас наяву

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Почему снится один и тот же сон, можно ли управлять снами и вызывать «нужные» сновидения и как во сне решать мучающие вас проблемы?Кто такие онейронавты и что такое «континуальная гипотеза», может ли человек вмешиваться в то, что увидит во сне? Подробно о сновидениях и возможности программировать сны объяснил невролог-сомнолог.врач-невролог, сомнолог, доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наукКонтинуальная гипотеза- Сновидения — это загадочный раздел сомнологии, но если коротко отвечать на вопрос «можно ли влиять на сны», то да — очень легко, — рассказал в интервью Михаил Полуэктов. — Потому что наши сновидения в абсолютном своем большинстве отражают события предыдущего дня и вечера. Так что, если мы хотим увидеть какой-то приключенческий сон, мы смотрим вечером приключенческий фильм — и тогда что-то подобное в сновидении и увидим.Основная научная гипотеза, которая объясняет возникновение сновидений — континуальная, уточняет сомнолог.- Мозг в сновидении продолжает обрабатывать ту же самую информацию, которую он не дообработал в бодрствовании, — говорит врач. — Фильм досмотрели, но еще не продумали — вот во сне вы и продолжаете его продумывать. И получите вот такое замечательное приключенческое сновидение — только и всего.Ранее сомнолог объяснил, почему не все видят сны.Как управлять снами- Генератор сновидений пока еще не разрабатывается, до этого не дошла наука, — признает сомнолог. — Но уже неплохо освоена методика осознанных сновидений — есть специальное устройство, которое позволяет человеку управлять своими сновидениями. Эта методика была разработана еще в прошлом веке, в конце 70 годов в Стэнфордском университете, и она достаточно рутинно применяется.То есть, человек при определенном упорстве может научиться управлять своими сновидениями, уточняет сомнолог.— Человеку необходимо в какой-то момент времени своего сна понять, что он находится во сне, — рассказывает Михаил Полуэктов. — Когда он это понимает, он может сон видоизменять. Таких людей называют онейронавтами и они используются как участники определенных экспериментов. Ученые изучают мозг снаружи через МРТ, а человек, который находится в осознанном сновидении, пытается подавать сигналы изнутри, чтобы их можно было зарегистрировать. Таким образом, считается, что можно расшифровывать содержание сновидения. Но пока только эти исследования только начинаются.Как решать проблемы во сне- Во сне вполне можно увидеть решение мучающей вас проблемы, — рассказывает Михаил Полуэктов. — Как я уже говорил, основной гипотезой возникновения сновидений считают континуальную. То есть сновидения — это отражение умственной жизни мозга в дневное время.Так что, если мы хотим запрограммировать себя на решение какой-то проблемы, то надо этой проблемой позаниматься в вечернее время — и тогда, скорее всего, если она достаточно важна для вас, даже после засыпания она в голове у вас будет крутиться и в сновидении вы ее как-то увидите. Вот правда, получится ли решить или нет проблему во сне — неизвестно.Как отмечает эксперт, чаще все проблемы решаются в режиме бодрствования.- Лишь очень небольшое количество великих открытий было совершено в сновидении. Это непропорционально мало. Поэтому надеяться на то, что во сне вы что-то неординарное придумаете, не стоит, — говорит Михаил Полуэктов.Почему снится один и тот же сон- Регулярно повторяющийся сон с одинаковым сюжетом с точки зрения психоанализа говорит о том, что есть некая проблема, и наше подсознание пытается донести до нашего ума, что эта проблема существует, и в чем именно она заключается, — объясняет врач-сомнолог. — По учению Фрейда, то, что на самом деле нам вредит, то, что является причиной болезни, оно всегда настолько болезненно для нас, что затрагивает глубинные слои нашего существования, и мы не даем себе осознать это — срабатывает цензура.Именно сон становится своеобразным окошком из подсознательного в сознательное, говорит эксперт.- В сновидении открывается окошко, и то, что нас тревожит, пытается пробиться в сознание, донести информацию — при помощи каких-то ассоциаций, непрямых знаков. Но эти знаки нужно еще расшифровать, потому что для личности каждого человека они разные. Поэтому читать сонники не стоит — для каждого человека, для каждой конкретной личности, должен быть свой сонник.