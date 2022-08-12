Врачи будут прогнозировать тяжесть рассеянного склероза

Исследование показало новый маркер, который можно использовать при построении прогноза тяжести рассеянного склероза у каждого конкретного пациента. А от этого прогноза зависит и выбор лечения.Рассеянный склероз представляет собой тяжёлое аутоиммунное заболевание, которое характеризуется истончением миелиновой оболочки нервов. Со временем оно приводит к заметным двигательным нарушениям и может усадить пациента в инвалидную коляску. Но у каждого человека болезнь развивается по индивидуальному сценарию, несмотря на существование трёх наиболее распространённых типов РС. У кого-то она быстро прогрессирует, и ему требуется более интенсивное и агрессивное лечение, а у кого-то долгие годы не наблюдается тяжёлых обострений. Вот почему крайне важно иметь инструменты, которые позволят спрогнозировать индивидуальное течение рассеянного склероза у каждого больного. И один из этих инструментов был получен учёными из Университетской больницы Вены.Они исследовали 167 пациентов с РС, за которыми наблюдали более трех лет. Оказалось, что сетчатку можно использовать в качестве того самого прогностического инструмента. Истончение слоя сетчатки в результате рецидива РС предсказывает тяжесть будущих рецидивов. Потеря приблизительно 5 микрометров в толщине слоя сетчатки после неврита зрительного нерва увеличивала риск постоянной инвалидности после следующего рецидива РС в два раза.Эти прогнозы могут быть использованы в качестве основы для принятия решений об интенсивности лечения пациентов с рассеянным склерозом. При значительном истончении слоя сетчатки требуется гораздо более агрессивное лечение, чем при меньшей степени истончения. Это справедливо даже в том случае, если сейчас пациент не имеет выраженной инвалидности, либо она проявляется только в лёгкой степени.