Их нам навязала реклама: 6 убийственных для здоровья мифов о витаминах

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Сегодня прием витаминов — популярная тема, а продажи БАДов с различным набором этих веществ — многомиллиардный рынок. Но витамины — не безобидные конфетки, которые можно употреблять бесконтрольно.С выбором и приемом витаминов связано множество мифов и заблуждений, которые зачастую искусственно поддерживают маркетологи, стимулируя продажи. Между тем, хотя они и отнесены к категории БАДов, эти вещества обладают определенным эффектов в отношении метаболизма, имеют показания и противопоказания к приему. Обсудить самые популярные мифы, вера в которые может навредить здоровью, «Доктор Питер» пригласил Оксану Шабалину — врача аллерголога-иммунолога высшей категории клиники «АБИА».Витамины нужны, но — в меруВитамины — это вещества-помощники, участники биохимических реакций в организме. Витамины используются при обновлении клеток и тканей организма, нужны для построения прочных костей и гибких суставов. Витамины важны при иммунном ответе на инфекцию, для адекватной работы нервной системы. Они активно способствуют правильному пищеварению, помогают сердечной мышце не уставать, участвуют в синтезе гормонов, защищают наши глаза от преждевременных болезней.Достаточное количество витаминов — это профилактика многих болезней. Дефицит витаминов нередко начинается с неправильного питания или с плохого усвоения их в желудочно-кишечном тракте. Самые частые вопросы пациентов и мифы, заблуждения попробуем сегодня разобрать.Миф 1. Можно самому назначать себе витаминыРекомендация врача не требуется — подобные лозунги можно встретить в рекламе у продавцов БАДов, ведь это же вещества, которые есть и в пище. Но чтобы себе не навредить, лучше использовать витамины по рекомендации своего врача. Особенно, если есть некоторые проблемы со здоровьем или, например женщина беременна. Будущей маме врач акушер-гинеколог назначит фолиевую кислоту. Если пациент с сахарным диабетом принимает Метформин, то врач назначит витамин В12 из-за ухудшения его всасывания на фоне лечения.При иммунодефицитном состоянии, опираясь на результат анализа крови, врач подберет дозировку витамина D и длительность курса лечения. При сниженной кислотности желудка не хватает железа и витамина В12, их тоже назначит врач. При воспалении кишечника не хватает витамина К и витаминов группы В. При повышенной физической, умственной нагрузке и при стрессах необходимы дополнительно витамины D и В1, В6, В12. Восполнение этих дефицитов обсуждается на приеме врача.Миф 2. Определить дефицит витаминов можно по анализу волос или генетическому исследованиюНет, тратить на это деньги не стоит. Волосы содержат очень много различных микроэлементов из окружающей среды, а нам нужны достоверные показатели содержания витаминов в организме. Самый достоверный метод — определение концентрации витаминов в крови в данный момент.Миф 3. Питание неважно — можно восполнить дефициты с помощью БАДовПри временном нарушении питания со сниженным поступлением витаминов, при болезнях или после операций необходимо принимать дополнительно витамины и пищевые добавки. Но нужно стремиться к тому, чтобы в повседневной жизни рацион питания был разнообразным и основные витамины поступали с пищей. Например, суточная доза витамина С содержится в одном болгарском перце, в горсти ягод крыжовника или красной смородины. Витамин D синтезируется в организме в течение 10 минут пребывания на солнце. Витамин В1 содержится в пищевых дрожжах, в отрубях и т.д.Миф 4. Витамин В17 и витамин С лечат ракВ Интернете не первый месяц ходит информация, что амигдалин (витамин В17) и аскорбиновая кислота могут помочь вылечить рак. К сожалению, это опасное заблуждение. Амигдалин — вещество, содержащееся в косточках абрикосов, яблок, вишни — в большой дозе относится к токсинам. Оно опасно для человека. В научной литературе чаще встречаются сведения об отравлении этим веществом, а вот его гипотетическая польза не доказана. Витамин С, к сожалению, тоже не может защитить от рака.Миф 5. Мультивитамины можно принимать постоянноВ комплексах витаминов и микроэлементов, сертифицированных в системе GMP, подтверждающей качество продукции, содержатся профилактические дозы различных витаминов. Их можно принимать самостоятельно два месяца весной и столько же — поздней осенью. Врач может назначить более длительные курсы в зависимости от состояния вашего здоровья.Миф 6. Витамин D нужно принимать постоянно в высокой дозеУчитывая, что в нашей стране исследования показали повсеместный дефицит витамина D, его в профилактических дозах 500 ЕД-1500 ЕД необходимо принимать постоянно, ежедневно. Витамин D депонируется в организме и иногда люди принимают витамин реже, но в большой дозировке — 10 000 ЕД и больше.Обязательно нужно сдать анализ крови на содержание витамина D перед началом терапии и повторять исследование раз в год, для мониторинга накопления витамина D в организме. Наряду с жизненно необходимыми свойствами этого витамина, у него есть и ряд очень серьезных побочных эффектов при передозировке — вплоть до разрушения почек. Это нужно учитывать.Лучший выход для тех, кто не хочет страдать дефицитом витаминов — это со своим врачом составить меню из богатых витаминами продуктов, учитывая состояние вашего здоровья.