Врач Соломатина рассказала, как правильно есть арбуз

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Арбуз следует употреблять как самостоятельный перекус, констатирует диетолог Елена Соломатина.Врач-диетолог рассказала в интервью, как правильно есть арбуз: в частности, сколько можно позволит себе этой ягоды за один раз. Соломатина заметила, что арбуз, содержащий большое количество сахара, лучше употреблять как отдельный перекус, не совмещая с остальной едой. Диетолог порекомендовала ограничиться порцией в 200 граммов.«Рекомендованная норма арбуза – 200 граммов за один раз. Это нормальный перекус. Лучше съесть ломтик арбуза, чем конфету, печенье или пирожное», – приводит мнение Соломатина радио SputnikСпециалист подчеркнула, что большое количество съеденного арбуза может создавать слишком высокую сахарную нагрузку на организм. Врач рассказала, как правильно есть арбуз: в течение дня можно позволить себе четыре 200-граммовые порции летнего лакомства. Каждый такой прием составит 50 килокалорий. Соломатина уточнила, что арбуз следует есть в определенное время, чтобы его сахар и калории не отложись в виде лишнего жирка –«между завтраком и обедом, вместо полдника, может быть, потом еще и вечерком, перед дискотекой или прогулкой, чтобы эти сахара сжечь».Диетолог напомнила, что арбузу присущ мочегонный эффект, и при некоторых состояниях его употребление должно быть очень осторожным. Например, при нарушениях в сердечно-сосудистой системе, проблемах с почками и ЖКТ, диабете этот продукт может быть противопоказан и потенциально вреден.