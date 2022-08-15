Стоматолог назвала доступные продукты для красивой улыбки

Твердая пища очищает зубы от отложений, рассказала стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди. В беседой она назвала доступные продукты для здоровой и красивой улыбки.По словам врача, зубы и челюсти остаются здоровыми только при работе в полную силу, при пережевывании твердых продуктов, таких как фрукты и овощи. Измельченная и ферментированная пища, а также сладости, соки и смузи вредят здоровью и красоте зубов, поэтому необходимо следить за тем, чтобы их в рационе было поменьше.Твердая пища, богатая растительными волокнами, очищает зубы от накопившихся отложений и осуществляет массаж десен, а также стимулирует выработку слюны, которая омывает и очищает эмаль. Наиболее богаты ценными элементами свекла, груши и болгарский перец.— Егана Маруфиди, стоматолог-пародонтолог.Кладезем полезных микроэлементов стоматолог назвала всевозможную зелень. Она оказывает антибактериальный эффект, устраняет налет на зубах и предотвращает кровоточивость десен. Схожими свойствами, по словам Маруфиди, обладают сезонные свежие ягоды, которые содержат витамины, пектин и большое количество микроэлементов. Особенно ценны клюква и виноград, снижающие активность микробов и обладающие бактерицидными свойствами.Помогут поддерживать здоровье зубов орехи, так как они отлично укрепляют местный иммунитет и доставляют в организм фосфор, кальций, аминокислоты и другие важные питательные вещества, необходимые для здоровья ротовой полости, обратила внимание стоматолог. Самые полезные из них, по ее мнению, — кедровые и миндаль.В сыре, кефире, твороге и других натуральных кисломолочных продуктах содержатся нормализующие микрофлору бактерии, а также витамины А, D, магний и много кальция. Но пользу принесут только продукты без красителей, сахара и консервантовЗеленый чай тоже является незаменимым помощником в поддержании здоровья полости рта, продолжила врач. В его составе есть кахетин — природный антиокислитель, нейтрализующий кариесогенные бактерии. Также зеленый чай помогает снизить кровоточивость десен. Однако пить его нужно в умеренных количествах и лучше в первой половине дня.Она также отметила, что не получится обойтись только домашним уходом за зубами: необходимо регулярно посещать стоматолога для профессиональной чистки зубов от налета и зубного камня.